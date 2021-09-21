https://ria.ru/20210921/pozdravlenie-1751083249.html

Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с 30-летием независимости Армении

Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с 30-летием независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2021

Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с 30-летием независимости Армении

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:09

2021-09-21T10:09

2021-09-21T10:19

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает коренным интересам народов двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что Путин направил телеграммы с поздравлением президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну."Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - приводятся в сообщении слова Путина.По данным пресс-службы, президент РФ отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.

https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html

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армения, политика, владимир путин, одкб, снг, евразийский экономический союз, армен саркисян, никол пашинян, россия