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Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с 30-летием независимости Армении
Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с 30-летием независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2021
Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с 30-летием независимости Армении
Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:09
2021-09-21T10:19
армения
политика
владимир путин
одкб
снг
евразийский экономический союз
армен саркисян
никол пашинян
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает коренным интересам народов двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что Путин направил телеграммы с поздравлением президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну."Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - приводятся в сообщении слова Путина.По данным пресс-службы, президент РФ отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.
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армения, политика, владимир путин, одкб, снг, евразийский экономический союз, армен саркисян, никол пашинян, россия
10:09 21.09.2021 (обновлено: 10:19 21.09.2021)
 
Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с 30-летием независимости Армении

Путин поздравил президента и премьер-министра Армении с 30-летием независимости

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости страны, отметив, что развитие отношений в духе союзничества отвечает коренным интересам народов двух государств, сообщает пресс-служба Кремля.
Подчеркивается, что Путин направил телеграммы с поздравлением президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну.
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"Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - приводятся в сообщении слова Путина.
По данным пресс-службы, президент РФ отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.
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АрменияПолитикаВладимир ПутинОДКБСНГЕвразийский экономический союзАрмен СаркисянНикол ПашинянРоссия
 
 
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