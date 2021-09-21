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Онлайн-конференция президента ОКР Станислава Позднякова
Онлайн-конференция президента ОКР Станислава Позднякова - РИА Новости, 21.09.2021
Онлайн-конференция президента ОКР Станислава Позднякова
23 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Олимпийского комитета России Станислава ПОЗДНЯКОВА по итогам заседания Исполкома ОКР, которое пройдет 23 сентября.
2021-09-21T12:48
2021-09-21T12:48
2021-09-21T12:48
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Задать вопросВ рамках мероприятия будут подведены итоги выступления Команды ОКР на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония), а также рассказано о взаимодействии ОКР с общероссийскими спортивными федерациями в рамках подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине (КНР).Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анонсы
Онлайн-конференция президента ОКР Станислава Позднякова
23 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Олимпийского комитета России Станислава ПОЗДНЯКОВА по итогам заседания Исполкома ОКР, которое пройдет 23 сентября.