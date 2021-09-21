https://ria.ru/20210921/oborona-1751200516.html

Министр обороны Британии извинился за утечку данных афганских переводчиков

Министр обороны Британии извинился за утечку данных афганских переводчиков - РИА Новости, 21.09.2021

Министр обороны Британии извинился за утечку данных афганских переводчиков

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес извинился за утечку данных более 250 афганских переводчиков, имеющих право на эвакуацию из страны, сообщает газета... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:05

2021-09-21T19:05

2021-09-21T19:05

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес извинился за утечку данных более 250 афганских переводчиков, имеющих право на эвакуацию из страны, сообщает газета Telegraph.Сообщается, что из-за неправильной отправки в письме 250 афганским переводчикам, которое должно было быть отправлено так, чтобы каждому получателю был виден только его электронный адрес, оказались видны и адреса электронных почт, имена и фото других получателей.После этого получившим письма посоветовали удалить электронную почту и сменить адрес.По данным издания, некоторые из афганцев, чья информация была обнародована, уже скрываются от талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) после того, как боевики взяли под контроль раздираемую боями страну в прошлом месяце."Я приношу извинения тем афганцам, которые пострадали от этой утечки данных, и с (министерством внутренних дел) мы сейчас работаем с ними, чтобы предоставить рекомендации по безопасности", - приводит газета слова министра обороны Великобритании, выступавшего перед членами парламента.Он также заявил, что один из сотрудников министерства обороны был отстранен от должности в связи с инцидентом. Министр обороны заверил парламент, что система по эвакуации помогавших британцам афганцев будет продолжать действовать независимо от количества кандидатов на эвакуацию.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210822/afganistan-1746737011.html

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745872754.html

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