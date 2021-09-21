https://ria.ru/20210921/moskva-1751071951.html

В Москве благоустроили около четырех тысяч дворов

В Москве благоустроили около четырех тысяч дворов - РИА Новости, 21.09.2021

В Москве благоустроили около четырех тысяч дворов

Около 4 тысяч дворов благоустроили в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:26

2021-09-21T07:26

2021-09-21T10:04

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москва

петр бирюков

капремонт в москве

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 4 тысяч дворов благоустроили в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.По его словам, отремонтированы существующие и оборудованы новые детские площадки, установлены удобные лавочки и опоры освещения с энергосберегающими лампами. Осенью в обновленных дворах планируют посадить деревья и кустарники.Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и спорта, качественное освещение.Вице-мэр подчеркнул, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения, доброй традицией стал ежегодный конкурс на лучший городской двор.

https://ria.ru/20210919/metro-1750735753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, капремонт в москве, городское хозяйство москвы