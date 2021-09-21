https://ria.ru/20210921/moskva-1751071951.html
В Москве благоустроили около четырех тысяч дворов
В Москве благоустроили около четырех тысяч дворов - РИА Новости, 21.09.2021
В Москве благоустроили около четырех тысяч дворов
Около 4 тысяч дворов благоустроили в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:26
2021-09-21T07:26
2021-09-21T10:04
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петр бирюков
капремонт в москве
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 4 тысяч дворов благоустроили в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.По его словам, отремонтированы существующие и оборудованы новые детские площадки, установлены удобные лавочки и опоры освещения с энергосберегающими лампами. Осенью в обновленных дворах планируют посадить деревья и кустарники.Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и спорта, качественное освещение.Вице-мэр подчеркнул, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения, доброй традицией стал ежегодный конкурс на лучший городской двор.
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москва, петр бирюков, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
07:26 21.09.2021 (обновлено: 10:04 21.09.2021)
В Москве благоустроили около четырех тысяч дворов
Заммэра Бирюков: в Москве благоустроили около четырех тысяч дворов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Около 4 тысяч дворов благоустроили в Москве
, сообщил журналистам заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков
.
"Завершены масштабные работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, они прошли на почти 4 тысячах объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Во дворах заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары и пешеходные дорожки", - сказал он.
По его словам, отремонтированы существующие и оборудованы новые детские площадки, установлены удобные лавочки и опоры освещения с энергосберегающими лампами. Осенью в обновленных дворах планируют посадить деревья и кустарники.
Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и спорта, качественное освещение.
Вице-мэр подчеркнул, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения, доброй традицией стал ежегодный конкурс на лучший городской двор.