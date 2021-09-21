https://ria.ru/20210921/mishustin-1751135421.html
Мишустин призвал в короткие сроки выстроить работу с новым созывом Госдумы
Мишустин призвал в короткие сроки выстроить работу с новым созывом Госдумы - РИА Новости, 21.09.2021
Мишустин призвал в короткие сроки выстроить работу с новым созывом Госдумы
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в короткие сроки выстроить работу с обновленным после выборов депутатским корпусом и главами... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:22
2021-09-21T14:22
2021-09-21T14:26
политика
михаил мишустин
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в короткие сроки выстроить работу с обновленным после выборов депутатским корпусом и главами регионов."Обращаю ваше внимание, необходимо в короткие сроки выстроить взаимодействие с обновленным корпусом депутатов Государственной Думы и законодательных собраний, главами регионов", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что эта задача стоит и перед территориальными подразделениями министерств и ведомств, и перед его заместителями, которые курируют федеральные округа, а также перед правительством в целом.
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политика, михаил мишустин
14:22 21.09.2021 (обновлено: 14:26 21.09.2021)
Мишустин призвал в короткие сроки выстроить работу с новым созывом Госдумы
Мишустин: после выборов надо в короткие сроки выстроить работу с новым созывом Госдумы
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
заявил о необходимости в короткие сроки выстроить работу с обновленным после выборов депутатским корпусом и главами регионов.
"Обращаю ваше внимание, необходимо в короткие сроки выстроить взаимодействие с обновленным корпусом депутатов Государственной Думы и законодательных собраний, главами регионов", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что эта задача стоит и перед территориальными подразделениями министерств и ведомств, и перед его заместителями, которые курируют федеральные округа, а также перед правительством в целом.