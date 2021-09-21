https://ria.ru/20210921/mishustin-1751135421.html

Мишустин призвал в короткие сроки выстроить работу с новым созывом Госдумы

Мишустин призвал в короткие сроки выстроить работу с новым созывом Госдумы - РИА Новости, 21.09.2021

Мишустин призвал в короткие сроки выстроить работу с новым созывом Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в короткие сроки выстроить работу с обновленным после выборов депутатским корпусом и главами... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:22

2021-09-21T14:22

2021-09-21T14:26

политика

михаил мишустин

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751009719_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_23fddce1c587d6f8c1c2de874c41f41d.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в короткие сроки выстроить работу с обновленным после выборов депутатским корпусом и главами регионов."Обращаю ваше внимание, необходимо в короткие сроки выстроить взаимодействие с обновленным корпусом депутатов Государственной Думы и законодательных собраний, главами регионов", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что эта задача стоит и перед территориальными подразделениями министерств и ведомств, и перед его заместителями, которые курируют федеральные округа, а также перед правительством в целом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, михаил мишустин