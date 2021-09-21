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Цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил Патрушев
Цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2021
Цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил Патрушев
Антироссийские цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:13
2021-09-21T11:13
в мире
украина
николай патрушев
республика крым
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Антироссийские цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Подыгрывать нереалистичным территориальным амбициям Украины неразумно и опасно, отметил он."Крымская платформа" стала собранием представителей стран, поддерживающих официальную власть в Киеве, которая пестует националистов, потворствует радикалам и открыто заявляет о готовности к масштабным военным действиям против России", - добавил Патрушев.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20210915/krym-1750098873.html
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в мире, украина, николай патрушев, республика крым
11:13 21.09.2021
 
Цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил Патрушев

Патрушев: антироссийские цели "Крымской платформы" обречены на провал

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Антироссийские цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Крымская платформа" создана Вашингтоном ради видимости заботы об интересах Украины. Ее декларируемые цели обречены на провал. Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились", - подчеркнул Патрушев.
Подыгрывать нереалистичным территориальным амбициям Украины неразумно и опасно, отметил он.
"Крымская платформа" стала собранием представителей стран, поддерживающих официальную власть в Киеве, которая пестует националистов, потворствует радикалам и открыто заявляет о готовности к масштабным военным действиям против России", - добавил Патрушев.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 05:27
В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
 
В миреУкраинаНиколай ПатрушевРеспублика Крым
 
 
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