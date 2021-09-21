https://ria.ru/20210921/krym-1751095117.html

Цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил Патрушев

Цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил Патрушев - РИА Новости, 21.09.2021

Цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил Патрушев

Антироссийские цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:13

2021-09-21T11:13

2021-09-21T11:13

в мире

украина

николай патрушев

республика крым

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Антироссийские цели "Крымской платформы" обречены на провал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Подыгрывать нереалистичным территориальным амбициям Украины неразумно и опасно, отметил он."Крымская платформа" стала собранием представителей стран, поддерживающих официальную власть в Киеве, которая пестует националистов, потворствует радикалам и открыто заявляет о готовности к масштабным военным действиям против России", - добавил Патрушев.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210915/krym-1750098873.html

украина

республика крым

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в мире, украина, николай патрушев, республика крым