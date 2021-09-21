https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751104636.html
В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 709 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 278 пациентов, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:49
2021-09-21T11:49
2021-09-21T11:50
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 709 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 278 пациентов, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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11:49 21.09.2021 (обновлено: 11:50 21.09.2021)
В Москве за сутки госпитализировали более 700 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 709 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 278 пациентов