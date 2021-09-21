https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751102907.html

В России выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.09.2021

В России выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 19 179 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:42

2021-09-21T11:42

2021-09-21T12:04

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 179 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 744 случаях. Темп прироста снизился с 0,27 до 0,26 процента. Умерли 812 человек — этот показатель впервые с 26 августа превысил 800. Выписались после лечения 15 437 пациентов. У семи процентов инфицированных (1351 человек) нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1926 (накануне было 2469), Подмосковье — 1101, Санкт-Петербурге — 1060, Самарской области — 524, Свердловской — 511, Воронежской — 491, Нижегородской — 481, Ростовской — 469, Пермском крае — 457, Омской области — 375.Меньше всего заболевших на Чукотке — пять, в Ненецком автономном округе их десять, а в Горном Алтае — 21.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 313 851 человек, из них 199 808 умерли, 6 526 111 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 228,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 229 миллионов. Почти 4,7 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20210920/immunitet-1750894725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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