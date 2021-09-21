Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751102907.html
В России выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.09.2021
В России выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 19 179 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:42
2021-09-21T12:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 179 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 744 случаях. Темп прироста снизился с 0,27 до 0,26 процента. Умерли 812 человек — этот показатель впервые с 26 августа превысил 800. Выписались после лечения 15 437 пациентов. У семи процентов инфицированных (1351 человек) нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1926 (накануне было 2469), Подмосковье — 1101, Санкт-Петербурге — 1060, Самарской области — 524, Свердловской — 511, Воронежской — 491, Нижегородской — 481, Ростовской — 469, Пермском крае — 457, Омской области — 375.Меньше всего заболевших на Чукотке — пять, в Ненецком автономном округе их десять, а в Горном Алтае — 21.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 313 851 человек, из них 199 808 умерли, 6 526 111 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 228,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 229 миллионов. Почти 4,7 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20210920/immunitet-1750894725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_3efd7ce18ea9c28f2b22f8b68f551231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 21.09.2021 (обновлено: 12:04 21.09.2021)
 
В России выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 19 179 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 179 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 19 744 случаях. Темп прироста снизился с 0,27 до 0,26 процента. Умерли 812 человек — этот показатель впервые с 26 августа превысил 800. Выписались после лечения 15 437 пациентов. У семи процентов инфицированных (1351 человек) нет симптомов.
Прохожий на фоне витрины с неоновыми изображениями таблеток в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 07:32Распространение коронавируса
Раскрыт способ получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса
Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1926 (накануне было 2469), Подмосковье — 1101, Санкт-Петербурге — 1060, Самарской области — 524, Свердловской — 511, Воронежской — 491, Нижегородской — 481, Ростовской — 469, Пермском крае — 457, Омской области — 375.
Меньше всего заболевших на Чукотке — пять, в Ненецком автономном округе их десять, а в Горном Алтае — 21.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 313 851 человек, из них 199 808 умерли, 6 526 111 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 228,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 229 миллионов. Почти 4,7 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния