https://ria.ru/20210921/klimov-1751118251.html
Онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации Андрея Климова
Онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации Андрея Климова - РИА Новости, 21.09.2021
Онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации Андрея Климова
РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:50
2021-09-21T12:50
2021-09-21T12:50
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23 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА об итогах работы Группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года, сформированной при Комиссии в апреле этого года.Задать вопросТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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