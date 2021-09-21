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Онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации Андрея Климова
Онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации Андрея Климова - РИА Новости, 21.09.2021
Онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации Андрея Климова
РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:50
2021-09-21T12:50
анонсы
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23 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА об итогах работы Группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года, сформированной при Комиссии в апреле этого года.Задать вопросТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:50 21.09.2021
 

Онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации Андрея Климова

Читать ria.ru в
23 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг председателя Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея КЛИМОВА об итогах работы Группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу РФ 2021 года, сформированной при Комиссии в апреле этого года.

Задать вопрос
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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