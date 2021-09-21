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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210921/karta-1751122128.html
Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"
Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта" - РИА Новости, 21.09.2021
Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"
Более 7 тысяч молодых жителей Ханты-Мансийского автономного округа подключились к "Пушкинской карте" для посещения культурных мероприятий, сообщил директор... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:06
2021-09-21T13:06
ханты-мансийский автономный округ
общество
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
ольга любимова
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Более 7 тысяч молодых жителей Ханты-Мансийского автономного округа подключились к "Пушкинской карте" для посещения культурных мероприятий, сообщил директор департамента культуры Югры Артур Латыпов."Пушкинская карта" – это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет."На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к "Пушкинской карте" подключены 11 государственных и 36 муниципальных учреждений культуры (государственные театры, муниципальные и государственные музеи, концертные организации и культурно-досуговые учреждения)… Более 7 000 югорчан уже подключились к данному проекту", - приводит слова Латыпова пресс-центр правительства Югры.По его словам, на сегодняшний день более 180 мероприятий включены в программу созданным в регионе экспертным советом. Информация об учреждениях культуры, вошедших в "Пушкинскую карту", размещена на сайте департамента культуры Югры."В Югре по программе продано 506 билетов, в том числе 334 – в государственных учреждениях и 172 – в муниципальных. Лидерами продаж стали Сургутский музыкально-драматический театр и концертно-театральный центр "Югра – Классик". Среди муниципальных площадок лидирует дворец культуры города Нижневартовска, - добавил Латыпов.По "Пушкинской карте" можно посетить учреждение культуры не только в своем регионе, но и в любом городе страны. Как сообщала ранее министр культуры РФ Ольга Любимова, по этой карте уже приобретено более 150 тысяч билетов на сумму более 117 миллионов рублей. С момента запуска проекта обладателями карт стали около 1,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20210918/yugra-1750677317.html
https://ria.ru/20210917/gaz-1750588035.html
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общество, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, ольга любимова, россия
13:06 21.09.2021
 
Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"

Более семи тысяч молодых жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Более 7 тысяч молодых жителей Ханты-Мансийского автономного округа подключились к "Пушкинской карте" для посещения культурных мероприятий, сообщил директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.
"Пушкинская карта" – это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
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18 сентября, 14:39Ханты-Мансийский Автономный Округ
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
"На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к "Пушкинской карте" подключены 11 государственных и 36 муниципальных учреждений культуры (государственные театры, муниципальные и государственные музеи, концертные организации и культурно-досуговые учреждения)… Более 7 000 югорчан уже подключились к данному проекту", - приводит слова Латыпова пресс-центр правительства Югры.
По его словам, на сегодняшний день более 180 мероприятий включены в программу созданным в регионе экспертным советом. Информация об учреждениях культуры, вошедших в "Пушкинскую карту", размещена на сайте департамента культуры Югры.
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17 сентября, 18:03Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья
"В Югре по программе продано 506 билетов, в том числе 334 – в государственных учреждениях и 172 – в муниципальных. Лидерами продаж стали Сургутский музыкально-драматический театр и концертно-театральный центр "Югра – Классик". Среди муниципальных площадок лидирует дворец культуры города Нижневартовска, - добавил Латыпов.
По "Пушкинской карте" можно посетить учреждение культуры не только в своем регионе, но и в любом городе страны. Как сообщала ранее министр культуры РФ Ольга Любимова, по этой карте уже приобретено более 150 тысяч билетов на сумму более 117 миллионов рублей. С момента запуска проекта обладателями карт стали около 1,8 миллиона человек.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 19:01Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре открылся современный экстрим-парк
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоНижневартовскХанты-Мансийский автономный округОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
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