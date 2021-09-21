Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"
Более семи тысяч молодых жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Более 7 тысяч молодых жителей Ханты-Мансийского автономного округа подключились к "Пушкинской карте" для посещения культурных мероприятий, сообщил директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.
"Пушкинская карта" – это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
"На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к "Пушкинской карте" подключены 11 государственных и 36 муниципальных учреждений культуры (государственные театры, муниципальные и государственные музеи, концертные организации и культурно-досуговые учреждения)… Более 7 000 югорчан уже подключились к данному проекту", - приводит слова Латыпова пресс-центр правительства Югры.
По его словам, на сегодняшний день более 180 мероприятий включены в программу созданным в регионе экспертным советом. Информация об учреждениях культуры, вошедших в "Пушкинскую карту", размещена на сайте департамента культуры Югры.
"В Югре по программе продано 506 билетов, в том числе 334 – в государственных учреждениях и 172 – в муниципальных. Лидерами продаж стали Сургутский музыкально-драматический театр и концертно-театральный центр "Югра – Классик". Среди муниципальных площадок лидирует дворец культуры города Нижневартовска, - добавил Латыпов.
По "Пушкинской карте" можно посетить учреждение культуры не только в своем регионе, но и в любом городе страны. Как сообщала ранее министр культуры РФ Ольга Любимова, по этой карте уже приобретено более 150 тысяч билетов на сумму более 117 миллионов рублей. С момента запуска проекта обладателями карт стали около 1,8 миллиона человек.