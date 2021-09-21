https://ria.ru/20210921/karta-1751122128.html

Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"

Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта" - РИА Новости, 21.09.2021

Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"

Более 7 тысяч молодых жителей Ханты-Мансийского автономного округа подключились к "Пушкинской карте" для посещения культурных мероприятий, сообщил директор... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:06

2021-09-21T13:06

2021-09-21T13:06

ханты-мансийский автономный округ

общество

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

ольга любимова

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Более 7 тысяч молодых жителей Ханты-Мансийского автономного округа подключились к "Пушкинской карте" для посещения культурных мероприятий, сообщил директор департамента культуры Югры Артур Латыпов."Пушкинская карта" – это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет."На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к "Пушкинской карте" подключены 11 государственных и 36 муниципальных учреждений культуры (государственные театры, муниципальные и государственные музеи, концертные организации и культурно-досуговые учреждения)… Более 7 000 югорчан уже подключились к данному проекту", - приводит слова Латыпова пресс-центр правительства Югры.По его словам, на сегодняшний день более 180 мероприятий включены в программу созданным в регионе экспертным советом. Информация об учреждениях культуры, вошедших в "Пушкинскую карту", размещена на сайте департамента культуры Югры."В Югре по программе продано 506 билетов, в том числе 334 – в государственных учреждениях и 172 – в муниципальных. Лидерами продаж стали Сургутский музыкально-драматический театр и концертно-театральный центр "Югра – Классик". Среди муниципальных площадок лидирует дворец культуры города Нижневартовска, - добавил Латыпов.По "Пушкинской карте" можно посетить учреждение культуры не только в своем регионе, но и в любом городе страны. Как сообщала ранее министр культуры РФ Ольга Любимова, по этой карте уже приобретено более 150 тысяч билетов на сумму более 117 миллионов рублей. С момента запуска проекта обладателями карт стали около 1,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20210918/yugra-1750677317.html

https://ria.ru/20210917/gaz-1750588035.html

https://ria.ru/20210915/park-1750224139.html

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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общество, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ, ольга любимова, россия