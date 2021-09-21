Патрушев оценил американскую "Инициативу трех морей"
Патрушев: "Инициатива трех морей" возрождает идею "санитарного кордона" к западу от России
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская "Инициатива трех морей" стала возрождением идеи "санитарного кордона" на западной границе России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже сегодня пытаются создать даже в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы. Например, "Инициативу трех морей", консолидирующую страны Восточной Европы. Ее преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идет о новом антироссийском объединении государств", - сказал Патрушев.
"Фактически, это возрождение идеи столетней давности о создании вдоль западной границы нашей страны так называемого "санитарного кордона", - подчеркнул он.
"Инициатива трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.