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Патрушев оценил американскую "Инициативу трех морей"
Патрушев оценил американскую "Инициативу трех морей" - РИА Новости, 21.09.2021
Патрушев оценил американскую "Инициативу трех морей"
Американская "Инициатива трех морей" стала возрождением идеи "санитарного кордона" на западной границе России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:42
2021-09-21T11:42
в мире
сша
николай патрушев
евросоюз
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская "Инициатива трех морей" стала возрождением идеи "санитарного кордона" на западной границе России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже сегодня пытаются создать даже в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы. Например, "Инициативу трех морей", консолидирующую страны Восточной Европы. Ее преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идет о новом антироссийском объединении государств", - сказал Патрушев."Инициатива трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
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в мире, сша, николай патрушев, евросоюз, россия
11:42 21.09.2021
 
Патрушев оценил американскую "Инициативу трех морей"

Патрушев: "Инициатива трех морей" возрождает идею "санитарного кордона" к западу от России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская "Инициатива трех морей" стала возрождением идеи "санитарного кордона" на западной границе России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже сегодня пытаются создать даже в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы. Например, "Инициативу трех морей", консолидирующую страны Восточной Европы. Ее преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идет о новом антироссийском объединении государств", - сказал Патрушев.
"Фактически, это возрождение идеи столетней давности о создании вдоль западной границы нашей страны так называемого "санитарного кордона", - подчеркнул он.
"Инициатива трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
11:22
Патрушев прокомментировал поведение США с союзниками
 
В миреСШАНиколай ПатрушевЕвросоюзРоссия
 
 
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