https://ria.ru/20210921/initsiativa-1751103014.html

Патрушев оценил американскую "Инициативу трех морей"

Патрушев оценил американскую "Инициативу трех морей" - РИА Новости, 21.09.2021

Патрушев оценил американскую "Инициативу трех морей"

Американская "Инициатива трех морей" стала возрождением идеи "санитарного кордона" на западной границе России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:42

2021-09-21T11:42

2021-09-21T11:42

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сша

николай патрушев

евросоюз

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американская "Инициатива трех морей" стала возрождением идеи "санитарного кордона" на западной границе России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже сегодня пытаются создать даже в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы. Например, "Инициативу трех морей", консолидирующую страны Восточной Европы. Ее преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идет о новом антироссийском объединении государств", - сказал Патрушев."Инициатива трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.

https://ria.ru/20210921/amerika-1751097524.html

сша

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в мире, сша, николай патрушев, евросоюз, россия