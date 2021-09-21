https://ria.ru/20210921/gushr-1751108910.html

Верующие Татарстана пожертвуют малоимущим новый урожай

Верующие Татарстана пожертвуют малоимущим новый урожай - РИА Новости, 21.09.2021

Верующие Татарстана пожертвуют малоимущим новый урожай

В Татарстане начался сбор гушр-садаки – особого вида милостыни у мусульман, в ходе которого они жертвуют нуждающимся плоды нового урожая, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:10

2021-09-21T12:10

2021-09-21T12:10

религия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В Татарстане начался сбор гушр-садаки – особого вида милостыни у мусульман, в ходе которого они жертвуют нуждающимся плоды нового урожая, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Духовного управления мусульман (ДУМ РТ)."Акция продовольственных сборов в пользу нуждающихся проводится ДУМ РТ централизованно ежегодно во всех мухтасибатах республики с 2017 года. При этом по традиции последняя суббота сентября объявляется в Татарстане Днем гушр. В этом году этот день выпадает на 25 сентября. Таким образом, в рамках кампании каждый желающий может направить часть своего урожая, собранного в подсобных хозяйствах, в центральные мечети районов и городов республики в помощь малоимущим", - отмечают в муфтияте.Пунктами сбора милостыни стали мечети. Они принимают от верующих картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, яблоки, сливы и прочие овощи и фрукты. Затем продовольственный сбор организованно передадут малоимущим."Продовольственный сбор передается в адрес благотворительных организаций, социальных учреждений (районные дома престарелых, детские дома, детский хоспис), мусульманских учебных заведений (медресе, школы и детсады, Центр подготовки хафизов Куръана и др.), а также напрямую нуждающимся семьям на местах. В благотворительном фонде "Закят" сформирован реестр нуждающихся, который насчитывает свыше 1000 нуждающихся семей. Это и малоимущие, многодетные, неполные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Все они получат продовольственную помощь в рамках кампании по сбору гушр-садаки", - пояснили в ДУМ РТ.

https://ria.ru/20210728/pomosch-1743258019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан)