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Биография Ивана Губкина

Биография Ивана Губкина - РИА Новости, 21.09.2021

Биография Ивана Губкина

Выдающийся российский геолог, основоположник нефтегазовой промышленности Иван Михайлович Губкин родился 21 сентября (9 сентября по старому стилю) 1871 года в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:29

2021-09-21T07:29

2021-09-21T07:29

справки

российский университет нефти и газа

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Выдающийся российский геолог, основоположник нефтегазовой промышленности Иван Михайлович Губкин родился 21 сентября (9 сентября по старому стилю) 1871 года в селе Поздняково Муромского уезда Владимирской губернии (ныне Навашинского района Нижегородской области). Учился в уездном училище города Мурома, затем окончил учительскую семинарию в городе Киржач Владимирской губернии. В 1890-1895 годах работал учителем в сельских школах. В 1895-1898 годах – слушатель Учительского института в Санкт‐Петербурге. С 1898 года работал учителем городских училищ в Санкт-Петербурге. Его педагогическая деятельность продолжалась до 1903 года.В 1903 году Губкин поступил на геологический факультет Горного института, который он окончил с отличием в 1910 году. По окончании института работал в Геологическом комитете.Еще студентом Губкин работал в Майкопском нефтеносном районе под руководством видного геолога Карла Богдановича. Эта работа во многом определила его будущую судьбу – он стал геологом-нефтяником. Во время работы на Майкопском, Анапско-Темрюкском и Таманском нефтеносных районах Губкин впервые предложил новый метод построения карт подземного рельефа нефтеносных пластов. Такой метод составления геолого-структурных карт получил затем широкое распространение в СССР и других странах. С 1913 года Губкин занимался разведкой на Апшеронском полуострове. Им был открыт шнурковый или руковообразный тип залежей. Изучая грязевые вулканы Апшерона, Губкин пришел к выводу о связи грязевых вулканов с нефтеносностью.По результатам этих исследований Губкин в 1915 году получил ранг надворного советника и звание геолога Геологического комитета, что представляло собой высшую геологическую квалификацию и соответствовало профессорскому званию.В 1917 году Губкин был командирован в США с целью изучения постановки нефтяного дела в этой стране. Его отчет о поездке в Америку впервые наметил те основные линии, по которым потом стала осуществляться рационализация нефтяной промышленности.Начиная с 1918 года, Иван Губкин занимал руководящие должности в нефтяной промышленности: член коллегии Главного нефтяного комитета (1918-1929), член Госплана СССР (1921-1929); председатель Совета нефтяной промышленности (1922-1929); директор Московского отделения Геологического комитета (1923-1929).В течение пяти лет (1919-1924) занимался организацией сланцевой промышленности. На посту директора правления сланцевой промышленности занимался восстановлением уже существующих рудников, разведкой и освоением новых месторождений горючих сланцев, разработкой и внедрением технологий для использования сланцев в качестве сырья для химической и топливной промышленности.В 1920 году Иван Губкин возглавил "Особую комиссию по изучению Курской магнитной аномалии" (ОККМА), загадка которой к тому времени еще не была решена. В результате работ ОККМА была доказана связь между магнитной аномалией в российском Черноземье с залегающими здесь железными рудами. Комиссия определила не только состав, но и площадь распространения подземных залежей и доказала, что в районе Курской магнитной аномалии на сравнительно небольшой глубине находятся богатейшие запасы железных руд.С 1921 года он входил в состав специальной правительственной комиссии по делам азербайджанской нефтяной промышленности, основной задачей которой стало восстановлением Бакинских нефтяных промыслов.Став руководителем московского отделения Геолкома, Губкин организовал в нем комиссию по поискам уральской нефти. По его же настоянию в 1927 году были возобновлены поисковые работы в Небит-Даге (сейчас город Балканабад, Туркмения), которые уже через несколько лет привели к обнаружению там больших запасов нефти.В 1930 году Губкин был назначен начальником Главного геологического управления.Выдающиеся организаторские способности, научный авторитет Губкина сыграли большую роль в создании высшего нефтегазового образования.В 1920 году он был избран профессором Московской горной академии (МГА). Впервые в СССР Губкин начал читать общий курс геологии нефти и специальный курс геологии нефтяных месторождений.В 1922 году он был избран ректором Московской горной академии. В 1924 году по инициативе Губкина при МГА был создан Государственный исследовательский нефтяной институт (ГИНИ).В 1930 году возглавил созданный Московский нефтяной институт, которому было присвоено его имя (ныне Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина).В 1928 году был избран действительным членом Академии наук СССР. В Академии наук Губкин руководил Советом по изучению производительных сил СССР, являлся директором Института горючих ископаемых, в котором создал лабораторию по генезису нефти.В 1936 году Губкин стал вице-президентом Академии наук СССР, в 1937 году – председателем Азербайджанского филиала АН СССР.Иван Губкин неоднократно представлял СССР на международных форумах ученых. В 1933 году он возглавил советскую делегацию на XVIсессии Международного геологического конгресса в Вашингтоне. В 1936 году Губкин участвовал в работе Международного Брюссельского конгресса мира. В 1937 году он возглавил XVII сессию Международного геологического конгресса, которая прошла в Москве.Губкин проводил идею комплексного развития поисково-разведочных работ, применения геофизических, геохимических и других новых метолов разведки.Классические труды, которые им были изданы как учебные пособия для студентов Московской горной академии, способствовали формированию новой отрасли геологических наук – науки о геологии нефти. В 1932 году по материалам лекций Губкина был издан учебник "Учение о нефти".Теоретические исследования, проведенные под его руководством, явились основой учения о происхождении нефти и условиях формирования нефтяных месторождений, позволили научно обосновать направление поисковых работ и привели к открытию крупнейших нефтяных районов в стране. Благодаря его научным прогнозам были открыты богатые нефтяные и газовые запасы Азербайджана, Средней Азии, Северного Кавказа, Урало-Поволжья, Коми, Западной Сибири.Иван Губкин был членом ЦИК СССР (1935-1937), депутатом Верховного Совета СССР (1937-1939).Он был редактором научно-технических журналов "Поверхность и недра", "Нефтяное и сланцевое хозяйство" (с 1925 года – "Нефтяное хозяйство"), "Вестник АН СССР" (1919-1938).Иван Губкин был награжден Ленинской премией (1931), Орденом Ленина (1937), Орденом Трудового Красного Знамени (1939). В 1937 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.Иван Губкин скончался 21 апреля 1939 года. Похоронен ученый на Новодевичьем кладбище в Москве.Его именем названы: города в Белгородской области и Ямало-Ненецком автономном округе, аэропорт в Новом Уренгое, шахта в районе Курской магнитной аномалии, нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе, научно-исследовательское судно 3D-сейсморазведки и буксировочный теплоход.Улицы, названные в честь Губкина, есть во многих города России – Москве, Омске, Новом Уренгое, Белгороде, Казани, Волгограде, Грозном, Екатеринбурге, Краснодаре, Муроме, Новочеркасске и др.Имя Ивана Губкина также носит Научно-техническое общество нефтяников и газовиков, которое присуждает Губкинские премии. В 1949 году АН СССР установила премию им. И.М. Губкина за лучшие научные работы в области геологии нефти (с 1995 года присуждается Российской академией наук).Памятники Ивану Губкину установлены в сквере Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в Москве, а также в других российских городах и в его родном селе Поздняково.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, российский университет нефти и газа