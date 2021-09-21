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Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром"
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром" - РИА Новости, 21.09.2021
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром"
Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром" на фоне рекордных цен на газ в Европе, сообщил журналистам глава министерства Антон... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T21:28
2021-09-21T21:28
экономика
европа
министерство финансов рф (минфин россии)
газпром
антон силуанов
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром" на фоне рекордных цен на газ в Европе, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов."В наших налоговых инициативах это не предусмотрено, знаете, почему? Потому что есть спотовая цена, а есть контрактная. И наш президент тоже говорил о том, что мы продаем газ для тех, кто заключил с нами долгосрочный контракт, по договорной цене. И она существенно ниже, чем спотовая. Здесь если и рассматривать, нужно очень аккуратно к этому подходить", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" на фоне скачка спотовой цены на газ в ЕС.Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября - почти на 12%. По итогам торгов вторника цена снизилась на 3,8% и составила 876 долларов за 1 тысячу кубометров.
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экономика, европа, министерство финансов рф (минфин россии), газпром, антон силуанов, цены на нефть, россия
21:28 21.09.2021
 
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром"

Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром" из-за цен на газ в Европе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на "Газпром" на фоне рекордных цен на газ в Европе, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
"В наших налоговых инициативах это не предусмотрено, знаете, почему? Потому что есть спотовая цена, а есть контрактная. И наш президент тоже говорил о том, что мы продаем газ для тех, кто заключил с нами долгосрочный контракт, по договорной цене. И она существенно ниже, чем спотовая. Здесь если и рассматривать, нужно очень аккуратно к этому подходить", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин увеличение налоговой нагрузки на "Газпром" на фоне скачка спотовой цены на газ в ЕС.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября - почти на 12%. По итогам торгов вторника цена снизилась на 3,8% и составила 876 долларов за 1 тысячу кубометров.
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МЭА призвало Россию сделать газ доступнее
 
ЭкономикаЕвропаМинистерство финансов РФ (Минфин России)ГазпромАнтон СилуановЦены на нефтьРоссия
 
 
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