Патрушев обвинил Европарламент в продолжении антироссийской политики
Патрушев: ЕП, заявив, что не признает выборы в Госдуму, продолжил антироссийскую политику
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Европарламент, заявив о готовности к непризнанию результатов выборов в Госдуму еще до их проведения, продолжил свою антироссийскую политику, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Пытаясь заявить о своих амбициях в международной политике, Евросоюз лишь дискредитирует себя. Принятый на прошлой неделе доклад по отношениям ЕС с Россией это подтверждает. Продолжая антироссийскую политику, Европейский парламент еще до проведения выборов в Госдуму заявил о готовности к непризнанию их результатов", - сказал Патрушев.
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По его словам, "сегодня все больше стран понимает, что от Евросоюза кроме менторских лекций о правах человека и насаждения псевдолиберальных ценностей вряд ли что-то можно ожидать".
"Этому во многом способствуют сами европейцы, позволившие в рамках так называемого европроекта делегировать значительную часть суверенитета своих государств Брюсселю. А кто правит бал в органах власти Евросоюза? Отнюдь не представители европейских народов, а бюрократы, обслуживающие интересы транснациональных корпораций", - добавил секретарь Совбеза.
При этом отдельные европейские государства имеют "хороший внешнеполитический задел", включая огромный, насчитывающий не одну сотню лет опыт выстраивания дипломатии во всех регионах мира, сказал Патрушев. "Имею в виду, прежде всего, Германию, Францию и Италию. Рассчитываем, что со временем эти державы избавятся от влияния извне, вернувшись к некогда свойственной им прагматичной и независимой политике", - заявил он.