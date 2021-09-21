https://ria.ru/20210921/evroparlament-1751107076.html

Патрушев обвинил Европарламент в продолжении антироссийской политики

Патрушев обвинил Европарламент в продолжении антироссийской политики - РИА Новости, 21.09.2021

Патрушев обвинил Европарламент в продолжении антироссийской политики

Европарламент, заявив о готовности к непризнанию результатов выборов в Госдуму еще до их проведения, продолжил свою антироссийскую политику, заявил секретарь... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:01

2021-09-21T12:01

2021-09-21T12:01

выборы в государственную думу

в мире

николай патрушев

госдума рф

выборы в государственную думу

европарламент

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Европарламент, заявив о готовности к непризнанию результатов выборов в Госдуму еще до их проведения, продолжил свою антироссийскую политику, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Пытаясь заявить о своих амбициях в международной политике, Евросоюз лишь дискредитирует себя. Принятый на прошлой неделе доклад по отношениям ЕС с Россией это подтверждает. Продолжая антироссийскую политику, Европейский парламент еще до проведения выборов в Госдуму заявил о готовности к непризнанию их результатов", - сказал Патрушев.По его словам, "сегодня все больше стран понимает, что от Евросоюза кроме менторских лекций о правах человека и насаждения псевдолиберальных ценностей вряд ли что-то можно ожидать".Азия сегодня приобретает такое же геополитическое и экономическое значение для всего мира, каким некогда обладала Европа, отметил Патрушев."Этому во многом способствуют сами европейцы, позволившие в рамках так называемого европроекта делегировать значительную часть суверенитета своих государств Брюсселю. А кто правит бал в органах власти Евросоюза? Отнюдь не представители европейских народов, а бюрократы, обслуживающие интересы транснациональных корпораций", - добавил секретарь Совбеза.При этом отдельные европейские государства имеют "хороший внешнеполитический задел", включая огромный, насчитывающий не одну сотню лет опыт выстраивания дипломатии во всех регионах мира, сказал Патрушев. "Имею в виду, прежде всего, Германию, Францию и Италию. Рассчитываем, что со временем эти державы избавятся от влияния извне, вернувшись к некогда свойственной им прагматичной и независимой политике", - заявил он.

https://ria.ru/20210913/oborona-1749884683.html

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746031850.html

https://ria.ru/20210919/doklad-1750740436.html

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в мире, николай патрушев, госдума рф, выборы в государственную думу, европарламент, россия