https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751151755.html

Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3%

Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3% - РИА Новости, 21.09.2021

Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3%

Достичь роста российской экономики на три процента возможно при реализации всех мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов: госпрограмм,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:38

2021-09-21T15:38

2021-09-21T15:38

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Достичь роста российской экономики на три процента возможно при реализации всех мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов: госпрограмм, нацпроектов, стратегических инициатив, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на на заседании правительства, представляя проект прогноза социально-экономического развития на ближайшие годы.Сформированный министерством прогноз он назвал "реалистичным, но напряженным". Он напомнил, что выход на трехпроцентную траекторию роста ВВП — необходимое условие достижения национальных целей развития, поставленных президентом.В новый прогноз Минэкономразвития заложило ожидания по росту ВВП на 2022-2024 годы в три процента. Инвестиции в основной капитал должны вырасти на 4,5 процента в этом году и на 4,8 — в следующем, а в 2023–2024 годах этот показатель превысит пять процентов. На это повлияют меры по наращиванию инвестиций, в том числе инвестирование ликвидной части ФНБ сверх семи процентов и реализация инфраструктурных проектов в регионах.В августе Решетников говорил, что все проекты, отобранные для соинвестирования средств ФНБ, должны получить доступ к деньгам в январе 2022-го. Причем для отдельных проектов, например связанных с ЖКХ, правительство может сделать исключения из общих правил как по предельной доле софинансирования, так и по требованиям к доходности.

https://ria.ru/20210921/vvp-1751122356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников