Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3%
Решетников: для достижения роста российской экономики на 3% нужен "разгон" инвестиций
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Максим Решетников
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Достичь роста российской экономики на три процента возможно при реализации всех мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов: госпрограмм, нацпроектов, стратегических инициатив, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на на заседании правительства, представляя проект прогноза социально-экономического развития на ближайшие годы.
Сформированный министерством прогноз он назвал "реалистичным, но напряженным".
"Критический момент — "разгон" инвестиций, в том числе за счет инвестирования средств ФНБ", — сказал Решетников.
Он напомнил, что выход на трехпроцентную траекторию роста ВВП — необходимое условие достижения национальных целей развития, поставленных президентом.
В новый прогноз Минэкономразвития заложило ожидания по росту ВВП на 2022-2024 годы в три процента. Инвестиции в основной капитал должны вырасти на 4,5 процента в этом году и на 4,8 — в следующем, а в 2023–2024 годах этот показатель превысит пять процентов. На это повлияют меры по наращиванию инвестиций, в том числе инвестирование ликвидной части ФНБ сверх семи процентов и реализация инфраструктурных проектов в регионах.
В августе Решетников говорил, что все проекты, отобранные для соинвестирования средств ФНБ, должны получить доступ к деньгам в январе 2022-го. Причем для отдельных проектов, например связанных с ЖКХ, правительство может сделать исключения из общих правил как по предельной доле софинансирования, так и по требованиям к доходности.
Вчера, 13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП