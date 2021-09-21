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Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3%
Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3% - РИА Новости, 21.09.2021
Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3%
Достичь роста российской экономики на три процента возможно при реализации всех мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов: госпрограмм,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:38
2021-09-21T15:38
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Достичь роста российской экономики на три процента возможно при реализации всех мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов: госпрограмм, нацпроектов, стратегических инициатив, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на на заседании правительства, представляя проект прогноза социально-экономического развития на ближайшие годы.Сформированный министерством прогноз он назвал "реалистичным, но напряженным". Он напомнил, что выход на трехпроцентную траекторию роста ВВП — необходимое условие достижения национальных целей развития, поставленных президентом.В новый прогноз Минэкономразвития заложило ожидания по росту ВВП на 2022-2024 годы в три процента. Инвестиции в основной капитал должны вырасти на 4,5 процента в этом году и на 4,8 — в следующем, а в 2023–2024 годах этот показатель превысит пять процентов. На это повлияют меры по наращиванию инвестиций, в том числе инвестирование ликвидной части ФНБ сверх семи процентов и реализация инфраструктурных проектов в регионах.В августе Решетников говорил, что все проекты, отобранные для соинвестирования средств ФНБ, должны получить доступ к деньгам в январе 2022-го. Причем для отдельных проектов, например связанных с ЖКХ, правительство может сделать исключения из общих правил как по предельной доле софинансирования, так и по требованиям к доходности.
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
15:38 21.09.2021
 
Глава Минэкономразвития назвал условия достижения роста экономики на 3%

Решетников: для достижения роста российской экономики на 3% нужен "разгон" инвестиций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Максим Решетников
Министр экономического развития Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Достичь роста российской экономики на три процента возможно при реализации всех мер госполитики, направленных на достижение целевых приоритетов: госпрограмм, нацпроектов, стратегических инициатив, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на на заседании правительства, представляя проект прогноза социально-экономического развития на ближайшие годы.
Сформированный министерством прогноз он назвал "реалистичным, но напряженным".
"Критический момент — "разгон" инвестиций, в том числе за счет инвестирования средств ФНБ", — сказал Решетников.
Он напомнил, что выход на трехпроцентную траекторию роста ВВП — необходимое условие достижения национальных целей развития, поставленных президентом.
В новый прогноз Минэкономразвития заложило ожидания по росту ВВП на 2022-2024 годы в три процента. Инвестиции в основной капитал должны вырасти на 4,5 процента в этом году и на 4,8 — в следующем, а в 2023–2024 годах этот показатель превысит пять процентов. На это повлияют меры по наращиванию инвестиций, в том числе инвестирование ликвидной части ФНБ сверх семи процентов и реализация инфраструктурных проектов в регионах.
В августе Решетников говорил, что все проекты, отобранные для соинвестирования средств ФНБ, должны получить доступ к деньгам в январе 2022-го. Причем для отдельных проектов, например связанных с ЖКХ, правительство может сделать исключения из общих правил как по предельной доле софинансирования, так и по требованиям к доходности.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 13:08
Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
 
ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим Решетников
 
 
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