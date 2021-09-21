https://ria.ru/20210921/denuklearizatsiya-1751179933.html
США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Байден
США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2021
США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Байден
США будут добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова средствами дипломатии, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:26
2021-09-21T17:26
2021-09-21T17:50
в мире
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кндр (северная корея)
джо байден
генеральная ассамблея оон
корейский полуостров
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ООН, 21 сен - РИА Новости. США будут добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова средствами дипломатии, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.“Мы хотим серьезной и устойчивой дипломатии для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова”, - сказал президент США.Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к достижению “конкретного прогресса, плана и четких обязательств, которые бы укрепили стабильность на полуострове и в регионе”.
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кндр (северная корея)
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), джо байден, генеральная ассамблея оон, корейский полуостров
17:26 21.09.2021 (обновлено: 17:50 21.09.2021)
США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Байден
Байден: США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова через дипломатию