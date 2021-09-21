https://ria.ru/20210921/denuklearizatsiya-1751179933.html

США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Байден

США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2021

США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Байден

США будут добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова средствами дипломатии, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:26

2021-09-21T17:26

2021-09-21T17:50

в мире

сша

оон

кндр (северная корея)

джо байден

генеральная ассамблея оон

корейский полуостров

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ООН, 21 сен - РИА Новости. США будут добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова средствами дипломатии, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.“Мы хотим серьезной и устойчивой дипломатии для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова”, - сказал президент США.Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к достижению “конкретного прогресса, плана и четких обязательств, которые бы укрепили стабильность на полуострове и в регионе”.

https://ria.ru/20210909/kndr-1749304590.html

сша

кндр (северная корея)

корейский полуостров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, кндр (северная корея), джо байден, генеральная ассамблея оон, корейский полуостров