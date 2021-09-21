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Захарова назвала действия Джукановича позором Черногории
Захарова назвала действия Джукановича позором Черногории - РИА Новости, 21.09.2021
Захарова назвала действия Джукановича позором Черногории
Обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Черногории являются попыткой реставрировать власть под эгидой президента Мило Джукановича, заявила... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:15
2021-09-21T17:15
в мире
черногория
мило джуканович
мария захарова
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Черногории являются попыткой реставрировать власть под эгидой президента Мило Джукановича, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Группировка черногорского президента продолжает с упорством, достойным лучшего применения, разыгрывать церковную карту. Какая задача? Как мы это понимаем, посеять смуту, разделить черногорцев на своих и чужих и, конечно, поднять градус напряженности в обществе ради конечной цели - реставрировать власть под эгидой Джукановича", - сказала Захарова на брифинге.При этом там старательно скрывают тот факт, что именно при прежнем правительстве, которое было зациклено на так называемом евроатлантическом выборе, игнорировалось мнение значительной доли черногорского населения, добавила она."Именно такое пренебрежительное отношение к собственному народу стало источником проблем, а не какое-то мифическое вмешательство извне", - подчеркнула представитель МИД РФ.Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Россию в открытом вмешательстве во внутренние дела Черногории и агрессии при помощи РПЦ и Сербской православной церкви (СПЦ). В заявлении кабинета Джукановича, опубликованном в воскресенье на официальном сайте главы государства, говорится, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью телеканалу "Россия 24" вмешался во внутренние дела Черногории. Ранее в передаче "Церковь и мир" на этом телеканале митрополит Иларион назвал "позором Черногории" действия Джукановича, в том числе попытки сорвать интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих СПЦ. В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича.
https://ria.ru/20210909/besporyadki-1749335832.html
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в мире, черногория, мило джуканович, мария захарова, россия
17:15 21.09.2021
 
Захарова назвала действия Джукановича позором Черногории

Захарова: обвиняя Россию во вмешательстве, президент Черногории пытается посеять смуту

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Черногории являются попыткой реставрировать власть под эгидой президента Мило Джукановича, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Группировка черногорского президента продолжает с упорством, достойным лучшего применения, разыгрывать церковную карту. Какая задача? Как мы это понимаем, посеять смуту, разделить черногорцев на своих и чужих и, конечно, поднять градус напряженности в обществе ради конечной цели - реставрировать власть под эгидой Джукановича", - сказала Захарова на брифинге.
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При этом там старательно скрывают тот факт, что именно при прежнем правительстве, которое было зациклено на так называемом евроатлантическом выборе, игнорировалось мнение значительной доли черногорского населения, добавила она.
"Именно такое пренебрежительное отношение к собственному народу стало источником проблем, а не какое-то мифическое вмешательство извне", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Россию в открытом вмешательстве во внутренние дела Черногории и агрессии при помощи РПЦ и Сербской православной церкви (СПЦ). В заявлении кабинета Джукановича, опубликованном в воскресенье на официальном сайте главы государства, говорится, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью телеканалу "Россия 24" вмешался во внутренние дела Черногории. Ранее в передаче "Церковь и мир" на этом телеканале митрополит Иларион назвал "позором Черногории" действия Джукановича, в том числе попытки сорвать интронизацию митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.
В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих СПЦ. В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича.
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