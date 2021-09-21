https://ria.ru/20210921/byudzhet-1751146726.html

Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета

Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета - РИА Новости, 21.09.2021

Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета

Президент России Владимир Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:11

2021-09-21T15:11

2021-09-21T15:24

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике.Он напомнил, что вопрос ранее обсуждался в широком составе с участием представителей партии "Единая Россия"."Сегодня с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в отечественной и глобальной экономики, предлагаю расставить приоритеты федерального бюджета. Принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Среди таких вопросов, как заявил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, россия