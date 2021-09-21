https://ria.ru/20210921/byudzhet-1751146726.html
Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета
Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета - РИА Новости, 21.09.2021
Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета
Президент России Владимир Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:11
2021-09-21T15:11
2021-09-21T15:24
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике.Он напомнил, что вопрос ранее обсуждался в широком составе с участием представителей партии "Единая Россия"."Сегодня с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в отечественной и глобальной экономики, предлагаю расставить приоритеты федерального бюджета. Принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Среди таких вопросов, как заявил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.
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экономика, владимир путин, россия
15:11 21.09.2021 (обновлено: 15:24 21.09.2021)
Путин предложил расставить приоритеты при формировании бюджета
Путин предложил учитывать ситуацию в мировой экономике при формировании бюджета
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике.
Он напомнил, что вопрос ранее обсуждался в широком составе с участием представителей партии "Единая Россия".
"Сегодня с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в отечественной и глобальной экономики, предлагаю расставить приоритеты федерального бюджета. Принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
"Все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете", - добавил российский президент.
Среди таких вопросов, как заявил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.