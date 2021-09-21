https://ria.ru/20210921/biznes-1751150752.html
Путин призвал мотивировать бизнес к увеличению инвестиций
Путин призвал мотивировать бизнес к увеличению инвестиций - РИА Новости, 21.09.2021
Путин призвал мотивировать бизнес к увеличению инвестиций
Деловое сообщество должно иметь мотивацию для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест и качественного роста экономики, а на каждом уровне власти... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:33
2021-09-21T15:33
2021-09-21T15:33
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Деловое сообщество должно иметь мотивацию для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест и качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна быть закреплена чёткая ответственность со всем необходимым финансированием при исполнении бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин."У делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена чёткая ответственность со всем необходимым финансированием", - сказал президент на совещании с правительством.Путин отметил, что подходить к этому вопросу нужно "аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность".
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экономика, владимир путин, россия
Путин призвал мотивировать бизнес к увеличению инвестиций
Путин призвал мотивировать бизнес к увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест