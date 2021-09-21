https://ria.ru/20210921/bakhchevye-1751179706.html

Во время рейда по бахчевым в Подмосковье проверили 50 тонн дынь и арбузов

Во время рейда по бахчевым в Подмосковье проверили 50 тонн дынь и арбузов - РИА Новости, 21.09.2021

Во время рейда по бахчевым в Подмосковье проверили 50 тонн дынь и арбузов

Более 50 тонн дынь и арбузов проверено в Подмосковье в рамках рейда в точках их продаж, с реализации снято 230 кг дынь в Подольске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:25

2021-09-21T17:25

2021-09-21T17:25

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 50 тонн дынь и арбузов проверено в Подмосковье в рамках рейда в точках их продаж, с реализации снято 230 кг дынь в Подольске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.По его словам, всего был произведен осмотр 135 бахчевых развалов, расположенных на территории Подмосковья.По данным ведомства, о выявленных случаях превышения предельно установленных норм проинформированы управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области и по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.

https://ria.ru/20210804/nitraty-1744357391.html

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москва

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