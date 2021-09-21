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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210921/bakhchevye-1751179706.html
Во время рейда по бахчевым в Подмосковье проверили 50 тонн дынь и арбузов
Во время рейда по бахчевым в Подмосковье проверили 50 тонн дынь и арбузов - РИА Новости, 21.09.2021
Во время рейда по бахчевым в Подмосковье проверили 50 тонн дынь и арбузов
Более 50 тонн дынь и арбузов проверено в Подмосковье в рамках рейда в точках их продаж, с реализации снято 230 кг дынь в Подольске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:25
2021-09-21T17:25
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 50 тонн дынь и арбузов проверено в Подмосковье в рамках рейда в точках их продаж, с реализации снято 230 кг дынь в Подольске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.По его словам, всего был произведен осмотр 135 бахчевых развалов, расположенных на территории Подмосковья.По данным ведомства, о выявленных случаях превышения предельно установленных норм проинформированы управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области и по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.
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московская область (подмосковье), москва
17:25 21.09.2021
 

Во время рейда по бахчевым в Подмосковье проверили 50 тонн дынь и арбузов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАрбузы в торговом павильоне на Первомайской улице
Арбузы в торговом павильоне на Первомайской улице - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 50 тонн дынь и арбузов проверено в Подмосковье в рамках рейда в точках их продаж, с реализации снято 230 кг дынь в Подольске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
"В Подмосковье в период с 15 по 19 сентября текущего года состоялось проведение ветеринарно-санитарной экспертизы арбузов и дынь, реализуемых на бахчевых развалах региона. Отобрано 260 проб бахчевых культур: арбузы – 145 проб, дыни – 115 проб. Общий вес исследованных партий бахчевых культур составил 52 тонны", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Сергея Воскресенского.
По его словам, всего был произведен осмотр 135 бахчевых развалов, расположенных на территории Подмосковья.
"По результатам проверок, в двух пробах дыни обнаружено превышение предельно допустимого уровня содержания нитратов. Снято с реализации 2 партии дынь общим количеством 230 кг. Развалы находятся в Подольске. Во всех случаях владельцы продукции информированы о несоответствии нормам", - отметил Воскресенский.
По данным ведомства, о выявленных случаях превышения предельно установленных норм проинформированы управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области и по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Торговец арбузами и дынями на одном из бахчевых развалов в Москве. 3 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 15:50Новости Подмосковья
Порядка тысячи тонн бахчевых культур проверили на нитраты в Подмосковье
 
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