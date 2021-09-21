Во время рейда по бахчевым в Подмосковье проверили 50 тонн дынь и арбузов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАрбузы в торговом павильоне на Первомайской улице
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 50 тонн дынь и арбузов проверено в Подмосковье в рамках рейда в точках их продаж, с реализации снято 230 кг дынь в Подольске, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
"В Подмосковье в период с 15 по 19 сентября текущего года состоялось проведение ветеринарно-санитарной экспертизы арбузов и дынь, реализуемых на бахчевых развалах региона. Отобрано 260 проб бахчевых культур: арбузы – 145 проб, дыни – 115 проб. Общий вес исследованных партий бахчевых культур составил 52 тонны", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Сергея Воскресенского.
По его словам, всего был произведен осмотр 135 бахчевых развалов, расположенных на территории Подмосковья.
"По результатам проверок, в двух пробах дыни обнаружено превышение предельно допустимого уровня содержания нитратов. Снято с реализации 2 партии дынь общим количеством 230 кг. Развалы находятся в Подольске. Во всех случаях владельцы продукции информированы о несоответствии нормам", - отметил Воскресенский.
По данным ведомства, о выявленных случаях превышения предельно установленных норм проинформированы управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области и по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.