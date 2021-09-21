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В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей - РИА Новости, 21.09.2021
В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, пытающиеся жесткими ограничениями побороть коронавирус, разрешили жителям моложе 18 лет ходить друг к другу в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:33
2021-09-21T13:33
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, пытающиеся жесткими ограничениями побороть коронавирус, разрешили жителям моложе 18 лет ходить друг к другу в гости на каникулах, если их семьи полностью привиты от COVID-19, сообщается в опубликованном распоряжении местной полиции.Ранее в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс были введены локдауны, в том числе в Сиднее, и всем их жителям было предписано оставаться дома. Теперь, как отмечает полиция штата, детям и подросткам разрешили собираться численностью не более трех человек.Каждый ребенок может приглашать домой двух друзей, причем одних и тех же - из круга лиц, проживающих не дальше пяти километров в округе. Все члены их семей должны быть полностью привиты от COVID-19. Взрослые, отводящие детей в гости к друзьям, не могут вступать при этом в контакты с другими взрослыми.В распоряжении также отмечается, что полиция штата призывает всех жителей прививаться от COVID-19.Как сообщалось ранее, правительство Австралии добивается, чтобы 70-80% жителей страны были полностью привиты от коронавируса. Однако лишь 47,7% австралийцев сделали две дозы прививки, передает телеканал 9News.
https://ria.ru/20210719/deportatsiya-1741804562.html
https://ria.ru/20210812/avstraliya-1745458364.html
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в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс, здоровье - общество, коронавирус covid-19
13:33 21.09.2021
 
В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей

В штате Новый Южный Уэльс на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, пытающиеся жесткими ограничениями побороть коронавирус, разрешили жителям моложе 18 лет ходить друг к другу в гости на каникулах, если их семьи полностью привиты от COVID-19, сообщается в опубликованном распоряжении местной полиции.
Ранее в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс были введены локдауны, в том числе в Сиднее, и всем их жителям было предписано оставаться дома. Теперь, как отмечает полиция штата, детям и подросткам разрешили собираться численностью не более трех человек.
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Каждый ребенок может приглашать домой двух друзей, причем одних и тех же - из круга лиц, проживающих не дальше пяти километров в округе. Все члены их семей должны быть полностью привиты от COVID-19. Взрослые, отводящие детей в гости к друзьям, не могут вступать при этом в контакты с другими взрослыми.
В распоряжении также отмечается, что полиция штата призывает всех жителей прививаться от COVID-19.
Как сообщалось ранее, правительство Австралии добивается, чтобы 70-80% жителей страны были полностью привиты от коронавируса. Однако лишь 47,7% австралийцев сделали две дозы прививки, передает телеканал 9News.
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