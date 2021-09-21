11:54 21.09.2021 (обновлено: 11:57 21.09.2021)
Онлайн-конференция о создании оборонного альянса AUKUS
22 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о причинах и последствиях создания нового оборонного партнерства AUKUS.
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Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- научный сотрудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр АЛЕШИН.
К разговору приглашены:
- врио директора ИВД РАН Алексей МАСЛОВ, эксперты Института Европы РАН, НИУ ВШЭ.
15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о заключении соглашения об оборонном партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе, получившем название AUKUS. В пользу сделки с Вашингтоном Австралия разорвала рекордный контракт с Францией на поставку ей 12 подводных лодок, что спровоцировало дипломатический скандал. Франция отозвала послов из Вашингтона и Канберры для консультаций, отменила намеченную встречу министров обороны с Британией. В Париже заявляют, что не будут поддерживать переговоры между ЕС и Австралией о создании зоны свободной торговли и поставят вопрос о принятии новой доктрины НАТО.
Как далеко может зайти скандал внутри Североатлантического альянса? Что означает создание альянса AUKUS? Зачем США помогают строить Австралии атомный подводный флот?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- научный сотрудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр АЛЕШИН.
К разговору приглашены:
- врио директора ИВД РАН Алексей МАСЛОВ, эксперты Института Европы РАН, НИУ ВШЭ.
15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о заключении соглашения об оборонном партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе, получившем название AUKUS. В пользу сделки с Вашингтоном Австралия разорвала рекордный контракт с Францией на поставку ей 12 подводных лодок, что спровоцировало дипломатический скандал. Франция отозвала послов из Вашингтона и Канберры для консультаций, отменила намеченную встречу министров обороны с Британией. В Париже заявляют, что не будут поддерживать переговоры между ЕС и Австралией о создании зоны свободной торговли и поставят вопрос о принятии новой доктрины НАТО.
Как далеко может зайти скандал внутри Североатлантического альянса? Что означает создание альянса AUKUS? Зачем США помогают строить Австралии атомный подводный флот?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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