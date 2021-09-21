https://ria.ru/20210921/aukus-1751105795.html

Онлайн-конференция о создании оборонного альянса AUKUS

Онлайн-конференция о создании оборонного альянса AUKUS - РИА Новости, 21.09.2021

Онлайн-конференция о создании оборонного альянса AUKUS

22 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция о причинах и последствиях создания нового оборонного партнерства AUKUS.

2021-09-21T11:54

2021-09-21T11:54

2021-09-21T11:57

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Задать вопросУчастники:- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- научный сотрудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр АЛЕШИН.К разговору приглашены:- врио директора ИВД РАН Алексей МАСЛОВ, эксперты Института Европы РАН, НИУ ВШЭ.15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о заключении соглашения об оборонном партнерстве в Индо-Тихоокеанском регионе, получившем название AUKUS. В пользу сделки с Вашингтоном Австралия разорвала рекордный контракт с Францией на поставку ей 12 подводных лодок, что спровоцировало дипломатический скандал. Франция отозвала послов из Вашингтона и Канберры для консультаций, отменила намеченную встречу министров обороны с Британией. В Париже заявляют, что не будут поддерживать переговоры между ЕС и Австралией о создании зоны свободной торговли и поставят вопрос о принятии новой доктрины НАТО.Как далеко может зайти скандал внутри Североатлантического альянса? Что означает создание альянса AUKUS? Зачем США помогают строить Австралии атомный подводный флот?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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