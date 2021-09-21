Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210921/argentina-1751150631.html
Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице при отсутствии людей
Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице при отсутствии людей - РИА Новости, 21.09.2021
Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице при отсутствии людей
Власти Аргентины разрешили не носить маску, если находишься один на улице, в остальных случаях ее использование является обязательным, сообщила глава Минздрава... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:19
2021-09-21T18:23
туризм
вакцинация
аргентина
здоровье
новости - туризм
медицинские маски
в мире
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/31205/83/312058390_0:86:912:599_1920x0_80_0_0_e971371b166f878e2b6b5c260297299e.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен – РИА Новости. Власти Аргентины разрешили не носить маску, если находишься один на улице, в остальных случаях ее использование является обязательным, сообщила глава Минздрава страны Карла Виссотти."Можно не носить маску на свежем воздухе, когда вокруг вас никого нет. Но обязательно надевать ее во всех закрытых помещениях или там, где много людей, например, в школах, кино, транспорте", — сказала она.Также разрешаются встречи без ограничения по количеству народа. Ранее, например, дома не могли собираться больше 10 человек.Кроме того, возобновятся групповые поездки школьников и пенсионеров. Снова откроются дискотеки, но они не должны быть заполнены больше чем на 50%. Посещать их смогут только вакцинированные граждане.Все эти послабления, отметила Виссотти, стали возможны благодаря строгим ограничительным мерам, которые помогли сдержать распространение штамма "дельта", а также развивающейся программе вакцинации.
https://ria.ru/20210910/kalmykiya-1749132290.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/31205/83/312058390_0:0:912:684_1920x0_80_0_0_d8a4daa089a1894ace14178b8230adb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, аргентина, здоровье, новости - туризм, медицинские маски, в мире, коронавирус covid-19
16:19 21.09.2021 (обновлено: 18:23 21.09.2021)
 
Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице при отсутствии людей

Жители Аргентины могут не носить маски в безлюдных местах

© РИА Новости / Александр Соловский Лето в Аргентине
Лето в Аргентине - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Соловский
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен – РИА Новости. Власти Аргентины разрешили не носить маску, если находишься один на улице, в остальных случаях ее использование является обязательным, сообщила глава Минздрава страны Карла Виссотти.
"Можно не носить маску на свежем воздухе, когда вокруг вас никого нет. Но обязательно надевать ее во всех закрытых помещениях или там, где много людей, например, в школах, кино, транспорте", — сказала она.
Также разрешаются встречи без ограничения по количеству народа. Ранее, например, дома не могли собираться больше 10 человек.
Кроме того, возобновятся групповые поездки школьников и пенсионеров. Снова откроются дискотеки, но они не должны быть заполнены больше чем на 50%. Посещать их смогут только вакцинированные граждане.
Все эти послабления, отметила Виссотти, стали возможны благодаря строгим ограничительным мерам, которые помогли сдержать распространение штамма "дельта", а также развивающейся программе вакцинации.
Сайгаки в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 08:00Туризм
Горящая вода, сайгаки и чай с маслом: что ждет туристов в Калмыкии
 
ТуризмВакцинацияАргентинаЗдоровьеНовости - ТуризмМедицинские маскиВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
03:00Юрист рассказал, кому могут запретить пользоваться туалетами в кафе
02:49Президент Польши пообещал не отступать в миграционном кризисе с Белоруссией
Лента новостейМолния