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Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице при отсутствии людей
Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице при отсутствии людей - РИА Новости, 21.09.2021
Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице при отсутствии людей
Власти Аргентины разрешили не носить маску, если находишься один на улице, в остальных случаях ее использование является обязательным, сообщила глава Минздрава... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:19
2021-09-21T16:19
2021-09-21T18:23
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен – РИА Новости. Власти Аргентины разрешили не носить маску, если находишься один на улице, в остальных случаях ее использование является обязательным, сообщила глава Минздрава страны Карла Виссотти."Можно не носить маску на свежем воздухе, когда вокруг вас никого нет. Но обязательно надевать ее во всех закрытых помещениях или там, где много людей, например, в школах, кино, транспорте", — сказала она.Также разрешаются встречи без ограничения по количеству народа. Ранее, например, дома не могли собираться больше 10 человек.Кроме того, возобновятся групповые поездки школьников и пенсионеров. Снова откроются дискотеки, но они не должны быть заполнены больше чем на 50%. Посещать их смогут только вакцинированные граждане.Все эти послабления, отметила Виссотти, стали возможны благодаря строгим ограничительным мерам, которые помогли сдержать распространение штамма "дельта", а также развивающейся программе вакцинации.
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вакцинация, аргентина, здоровье, новости - туризм, медицинские маски, в мире, коронавирус covid-19
16:19 21.09.2021 (обновлено: 18:23 21.09.2021)
Власти Аргентины разрешили не носить маску на улице при отсутствии людей
Жители Аргентины могут не носить маски в безлюдных местах
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен – РИА Новости. Власти Аргентины разрешили не носить маску, если находишься один на улице, в остальных случаях ее использование является обязательным, сообщила глава Минздрава страны Карла Виссотти.
"Можно не носить маску на свежем воздухе, когда вокруг вас никого нет. Но обязательно надевать ее во всех закрытых помещениях или там, где много людей, например, в школах, кино, транспорте", — сказала она.
Также разрешаются встречи без ограничения по количеству народа. Ранее, например, дома не могли собираться больше 10 человек.
Кроме того, возобновятся групповые поездки школьников и пенсионеров. Снова откроются дискотеки, но они не должны быть заполнены больше чем на 50%. Посещать их смогут только вакцинированные граждане.
Все эти послабления, отметила Виссотти, стали возможны благодаря строгим ограничительным мерам, которые помогли сдержать распространение штамма "дельта", а также развивающейся программе вакцинации.