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Педиатр призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками
Педиатр призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками - РИА Новости, 21.09.2021
Педиатр призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками
Часть антипрививочников может изменить свое отношение к вакцинации, если получит необходимую информацию и разъяснения, считает президент Союза педиатров России, РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:46
2021-09-21T16:46
общество
вакцинация
здоровье - общество
лейла намазова-баранова
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Часть антипрививочников может изменить свое отношение к вакцинации, если получит необходимую информацию и разъяснения, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.Он отметила, что причины негативного отношения к вакцинации разнятся в разных странах и даже внутри одной страны. По ее словам, среди антипрививочников есть те, кто просто недостаточно информирован, сомневающиеся, те, кто не получил ответы на собственные вопросы."Эти категории, безусловно, с ними можно работать. Это те категории, которые могут изменить свое мнение, если получат разъяснение, получат ответы на вопросы, если они поймут, что их слышат и с ними вместе готовы их сомнения развеять", - заявила Намазова-Баранова на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".Она добавила, что в беседе с сомневающимися родителями нельзя разговаривать с позиции превосходства, это должна быть коллегиальная беседа двух партнеров.
https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html
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общество, вакцинация, здоровье - общество, лейла намазова-баранова, россия
16:46 21.09.2021
 
Педиатр призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками

Педиатр Намазова-Баранова: часть антипрививочников изменит отношение, получив информацию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла Намазова-Баранова
Президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла Намазова-Баранова - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Часть антипрививочников может изменить свое отношение к вакцинации, если получит необходимую информацию и разъяснения, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.
Он отметила, что причины негативного отношения к вакцинации разнятся в разных странах и даже внутри одной страны. По ее словам, среди антипрививочников есть те, кто просто недостаточно информирован, сомневающиеся, те, кто не получил ответы на собственные вопросы.
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"Эти категории, безусловно, с ними можно работать. Это те категории, которые могут изменить свое мнение, если получат разъяснение, получат ответы на вопросы, если они поймут, что их слышат и с ними вместе готовы их сомнения развеять", - заявила Намазова-Баранова на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что в беседе с сомневающимися родителями нельзя разговаривать с позиции превосходства, это должна быть коллегиальная беседа двух партнеров.
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