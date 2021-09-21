https://ria.ru/20210921/antiprivivochniki-1751170657.html
Педиатр призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками
Педиатр призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками - РИА Новости, 21.09.2021
Педиатр призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками
Часть антипрививочников может изменить свое отношение к вакцинации, если получит необходимую информацию и разъяснения, считает президент Союза педиатров России, РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:46
2021-09-21T16:46
2021-09-21T16:46
общество
вакцинация
здоровье - общество
лейла намазова-баранова
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Часть антипрививочников может изменить свое отношение к вакцинации, если получит необходимую информацию и разъяснения, считает президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.Он отметила, что причины негативного отношения к вакцинации разнятся в разных странах и даже внутри одной страны. По ее словам, среди антипрививочников есть те, кто просто недостаточно информирован, сомневающиеся, те, кто не получил ответы на собственные вопросы."Эти категории, безусловно, с ними можно работать. Это те категории, которые могут изменить свое мнение, если получат разъяснение, получат ответы на вопросы, если они поймут, что их слышат и с ними вместе готовы их сомнения развеять", - заявила Намазова-Баранова на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".Она добавила, что в беседе с сомневающимися родителями нельзя разговаривать с позиции превосходства, это должна быть коллегиальная беседа двух партнеров.
https://ria.ru/20210714/antiprivivochniki-1741286534.html
https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html
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общество, вакцинация, здоровье - общество, лейла намазова-баранова, россия
Педиатр призвала вести разъяснительную работу с антипрививочниками
Педиатр Намазова-Баранова: часть антипрививочников изменит отношение, получив информацию
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Часть антипрививочников может изменить свое отношение к вакцинации, если получит необходимую информацию и разъяснения, считает президент Союза педиатров России
, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова
.
Он отметила, что причины негативного отношения к вакцинации разнятся в разных странах и даже внутри одной страны. По ее словам, среди антипрививочников есть те, кто просто недостаточно информирован, сомневающиеся, те, кто не получил ответы на собственные вопросы.
"Эти категории, безусловно, с ними можно работать. Это те категории, которые могут изменить свое мнение, если получат разъяснение, получат ответы на вопросы, если они поймут, что их слышат и с ними вместе готовы их сомнения развеять", - заявила Намазова-Баранова на пресс-конференции об образовательных проектах Союза педиатров России в МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что в беседе с сомневающимися родителями нельзя разговаривать с позиции превосходства, это должна быть коллегиальная беседа двух партнеров.