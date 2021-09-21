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В МИД возложили на США ответственность за восстановление Афганистана
В МИД возложили на США ответственность за восстановление Афганистана - РИА Новости, 21.09.2021
В МИД возложили на США ответственность за восстановление Афганистана
США и их союзники должны нести полную ответственность за постконфликтное и социально-экономическое восстановление Афганистана, заявила официальный представитель РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:56
2021-09-21T16:56
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США и их союзники должны нести полную ответственность за постконфликтное и социально-экономическое восстановление Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Государства-члены ШОС и ОДКБ едины в том, что США и их союзники должны нести всю полноту ответственности за постконфликтное социально-экономическое восстановление Афганистана в качестве первого шага выправления гуманитарной ситуации. В любом случае, будущее Афганистана, конечно, в руках самих афганцев", - сказала Захарова в ходе брифинга.Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
16:56 21.09.2021
 
В МИД возложили на США ответственность за восстановление Афганистана

Захарова: США должны нести полную ответственность за восстановление Афганистана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США и их союзники должны нести полную ответственность за постконфликтное и социально-экономическое восстановление Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Государства-члены ШОС и ОДКБ едины в том, что США и их союзники должны нести всю полноту ответственности за постконфликтное социально-экономическое восстановление Афганистана в качестве первого шага выправления гуманитарной ситуации. В любом случае, будущее Афганистана, конечно, в руках самих афганцев", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 14:09
Под белыми знаменами "Талибана"*: Кабул спустя месяц после смены власти
Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) в начале августа активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСШАТалибанАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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