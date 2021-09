https://ria.ru/20210921/afganistan-1751132901.html

Под белыми знаменами "Талибана"*: Кабул спустя месяц после смены власти

Под белыми знаменами "Талибана"*: Кабул спустя месяц после смены власти - РИА Новости, 21.09.2021

Под белыми знаменами "Талибана"*: Кабул спустя месяц после смены власти

Белые флаги "Талибана"*, чистота, вооруженные люди повсюду, привычное бурление уличной жизни, но женщин практически не видно - так сейчас выглядит столица... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:09

2021-09-21T14:09

2021-09-21T14:09

в мире

талибан

афганистан

кабул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749016425_0:296:2993:1980_1920x0_80_0_0_19e82192320ae9de653ae674a42607e7.jpg

КАБУЛ, 21 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Белые флаги "Талибана"*, чистота, вооруженные люди повсюду, привычное бурление уличной жизни, но женщин практически не видно - так сейчас выглядит столица Афганистана. Корреспондент РИА Новости своими глазами оценил обстановку в аэропорту и в самом Кабуле спустя месяц после прихода к власти движения "Талибан"*.Работа отлаженаУ главного терминала кабульского аэропорта стоят самолеты местных авиалиний. Чуть поодаль находится иракский пассажирский самолет "Махан эйр", прибывший на несколько минут раньше пакистанского борта. Самолет PIA, на котором прилетел корреспондент РИА Новости, встречают сотрудники аэропорта в привычной для талибов одежде с желтой жилеткой поверх.Прежде чем выпустить пассажиров, а их всего на борту было семь, сотрудник авиакомпании передает список с фамилиями и закрывает дверь самолета. Пассажиры ждут минут пятнадцать, а дальше все как обычно: автобус до терминала и паспортный контроль.Пограничники в своей "доталибовской" одежде, медленно принимают каждого пассажира. Из Тегерана, в отличие от рейса из Пакистана, прибыло несколько десятков человек, в том числе и целые семьи с детьми.После часа ожидания - печать в паспорт и приветствие от пограничника на английском: "Welcome to the Islamic emirate" (англ. добро пожаловать в Исламский Эмират). Возле ленты багажа встречает сотрудник аэропорта с чемоданом, уже погруженным на тележку.На территории аэропорта почти никого нет, несколько внедорожников и талибы с оружием, повсюду белые флаги с шахадой (надпись на арабском о вере в единого Аллаха), указывающие на то, кто в Кабуле хозяин.Обещание переменВо время поездки по бесконечным улицам повсюду встречаются вооруженные люди на перекрестках и флаги "Талибана"*, на улицах очень чисто даже в очень людных местах."Визуально мало, что изменилось в городе. Но стало значительно чище. Убирают улицы каждый день и, кажется, не только утром", - говорит сопровождающий, видимо поняв, что сейчас посыпется шквал вопросов.Он рассказывает, что после прихода талибов первые две-три недели на улицах было очень пусто. По словам сопровождающего, люди боялись выходить на улицы. Многие из старшего поколения помнят жестокое поведение талибов двадцать лет назад и пока не верят, что что-то могло измениться.Афганцы и до сих пор слабо верят обещаниям новой власти. Талибы, ведя наступление на Кабул, в течение лета параллельно выступали непрерывно во всех мировых СМИ, заявляя о правах женщин, отказе от прежних радикальных методов управления страной и намерении наладить мирную жизнь в Афганистане, где комфортно себя будут чувствовать все народы, включая представителей шиитской конфессии - хазарейцев, которых в прошлом талибы казнили тысячами."Люди уже немного расслабились, как минимум в Кабуле. И уличная жизнь вновь закипела, как и пару месяцев назад", - продолжает рассказывать собеседник агентства, пока машина стоит в бесконечной пробке в районе старого города.Прилегающие к старому городу улицы напоминают большой стихийный рынок. На обочинах дороги можно купить абсолютно все. Экономическая ситуация в стране очень тяжелая, большинство людей пока не получает зарплаты и не может снять средства со своих счетов в банках. Чтобы выжить дома или покинуть страну, люди продают все, что у них есть дома, от тапочек до стиральных машин и мебели из резного дерева. Правда, покупателей почти нет.Женщинам стало тяжелее"Жить стало тяжелей. Работы нет, прав у женщин, вопреки всем обещаниям, тоже нет. Очень тяжело и страшно за будущее", - рассказывает гражданка России, проживающая в Кабуле, Сабрина Мохаммад. Она познакомилась с мужем в Ростове и переехала к нему на родину, приняв решение остаться со своей семьей, вопреки неизвестности, которая ждала с приходом не самой демократичной власти.Местные жители отмечают, что в городе значительно снизился уровень преступности.Показательные видео в интернете, где шлангом талибы избивают карманников, дали свои результаты. Но и пренебрежительное отношение к слабому полу сильно повлияло на присутствие женщин в общественных местах. Девушки предпочитают оставаться дома и не попадаться на глаза вооруженным людям.Будущее туманноУмеренное настроение нового афганского правительства объективно вызывает у международного сообщества сомнения. При этом большая часть министров находится в санкционном списке ООН. Главой МВД назначен руководитель радикальной террористической группировки "Аль-Хаккани" , которая неоднократно прославляла себя своими зверствами. При этом, представители "Талибана"* продолжают убеждать всех, что террора больше не будет и, более того, есть все силы и средства для борьбы с угрозой террористических группировок ИГ* и "Аль-Каида"*, которые напомнили о себе терактом в Кабуле на днях и двумя терактами в Хайратоне.По-прежнему в теме о будущем Афганистана сохраняется больше вопросов чем ответов. Гуманитарная и экономическая ситуация пока только ухудшается, не смотря на официальное возобновление работы международного аэропорта Кабула и оживленность на улицах столицы, пройдет еще много времени, пока население сможет преодолеть страх и продолжить жить, если новая власть им это позволит.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751085149.html

https://ria.ru/20210917/pandzhsher-1750605027.html

https://ria.ru/20210920/rabota-1750890682.html

https://ria.ru/20210921/bayden-1751070294.html

афганистан

кабул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, кабул