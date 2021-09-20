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Запасы зерна в Госрезерве Украины находятся на критически низком уровне
Запасы зерна в Госрезерве Украины находятся на критически низком уровне - РИА Новости, 20.09.2021
Запасы зерна в Госрезерве Украины находятся на критически низком уровне
Запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования, сообщает агентство "Укринформ" в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:09
2021-09-20T19:10
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования, сообщает агентство "Укринформ" в понедельник со ссылкой на Госрезерв."Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних 10 лет, на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне. Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" не предусмотрены", - сообщает агентство со ссылкой на сообщение ведомства.В Госрезерве отметили, что на данный момент на предприятиях хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения - два года. В ведомстве сообщили, что ежегодно направляют обращения в Министерство экономики Украины о выделении средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва."Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства", - заявили в Госрезерве.В Госрезерве хранятся не только продовольственные, но и непродовольственные запасы. Их объемы и нормы накопления регламентированы правительством и составляют государственную тайну. Обновление запасов происходит согласно законодательству о публичных закупках.
https://ria.ru/20210904/salo-1748720736.html
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в мире, украина, министерство экономики украины
19:09 20.09.2021 (обновлено: 19:10 20.09.2021)
 
Запасы зерна в Госрезерве Украины находятся на критически низком уровне

Запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне

© РИА Новости / Н. Селюченко / Перейти в фотобанкПшеница в Киевской области. Архивное фото
Пшеница в Киевской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Н. Селюченко
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования, сообщает агентство "Укринформ" в понедельник со ссылкой на Госрезерв.
"Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних 10 лет, на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне. Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" не предусмотрены", - сообщает агентство со ссылкой на сообщение ведомства.
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В Госрезерве отметили, что на данный момент на предприятиях хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения - два года. В ведомстве сообщили, что ежегодно направляют обращения в Министерство экономики Украины о выделении средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва.
"Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства", - заявили в Госрезерве.
В Госрезерве хранятся не только продовольственные, но и непродовольственные запасы. Их объемы и нормы накопления регламентированы правительством и составляют государственную тайну. Обновление запасов происходит согласно законодательству о публичных закупках.
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