https://ria.ru/20210920/zerno-1751036116.html

Запасы зерна в Госрезерве Украины находятся на критически низком уровне

Запасы зерна в Госрезерве Украины находятся на критически низком уровне - РИА Новости, 20.09.2021

Запасы зерна в Госрезерве Украины находятся на критически низком уровне

Запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования, сообщает агентство "Укринформ" в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:09

2021-09-20T19:09

2021-09-20T19:10

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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Запасы зерна в Государственном резерве Украины находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования, сообщает агентство "Укринформ" в понедельник со ссылкой на Госрезерв."Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних 10 лет, на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне. Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" не предусмотрены", - сообщает агентство со ссылкой на сообщение ведомства.В Госрезерве отметили, что на данный момент на предприятиях хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения - два года. В ведомстве сообщили, что ежегодно направляют обращения в Министерство экономики Украины о выделении средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва."Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства", - заявили в Госрезерве.В Госрезерве хранятся не только продовольственные, но и непродовольственные запасы. Их объемы и нормы накопления регламентированы правительством и составляют государственную тайну. Обновление запасов происходит согласно законодательству о публичных закупках.

https://ria.ru/20210904/salo-1748720736.html

https://ria.ru/20210710/proklyatie-1740697694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, министерство экономики украины