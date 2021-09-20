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В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 20.09.2021
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T23:53
2021-09-20T23:53
2021-09-20T23:56
в мире
сша
курильские острова
землетрясение
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 20.25 по времени UTC (23.25 мск). Очаг залегал на глубине 25 километров.
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в мире, сша, курильские острова, землетрясение
23:53 20.09.2021 (обновлено: 23:56 20.09.2021)
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи сообщают о землетрясении магнитудой 6,0 в районе Курильских островов