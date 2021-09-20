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В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 20.09.2021

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T23:53

2021-09-20T23:53

2021-09-20T23:56

в мире

сша

курильские острова

землетрясение

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 20.25 по времени UTC (23.25 мск). Очаг залегал на глубине 25 километров.

сша

курильские острова

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в мире, сша, курильские острова, землетрясение