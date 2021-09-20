23:57 20.09.2021 (обновлено: 23:59 20.09.2021)
Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН
Президент Украины Зеленский прибыл в США для участия в сессии ГА ООН
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.
17 сентября, 12:30Путин не планирует участвовать в ГА ООН, заявил Песков
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН", - говорится в Telegram-канале офиса.
Отмечается, что в ходе визита у Зеленского запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций. Также украинский лидер планирует встретиться с представителями бизнеса и инвесторами.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе нынешней поездки Зеленский проведет встречи с генеральными секретарями ООН и НАТО.