https://ria.ru/20210920/zelenskiy-1751063037.html

Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН

Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН - РИА Новости, 20.09.2021

Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T23:57

2021-09-20T23:57

2021-09-20T23:59

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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба офиса главы государства.Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН."Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН", - говорится в Telegram-канале офиса.Отмечается, что в ходе визита у Зеленского запланированы встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций. Также украинский лидер планирует встретиться с представителями бизнеса и инвесторами.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе нынешней поездки Зеленский проведет встречи с генеральными секретарями ООН и НАТО.

https://ria.ru/20210917/putin-1750500511.html

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в мире, сша, оон, владимир зеленский, мид украины