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Парламентское собрание РФ и Белоруссии: замечаний к выборам в Госдуму нет
Парламентское собрание РФ и Белоруссии: замечаний к выборам в Госдуму нет - РИА Новости, 20.09.2021
Парламентское собрание РФ и Белоруссии: замечаний к выборам в Госдуму нет
На выборах в Госдуму серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, не было, работа избирательных участков оценивается положительно, без... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:39
2021-09-20T13:53
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На выборах в Госдуму серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, не было, работа избирательных участков оценивается положительно, без принципиальных замечаний, заявил РИА Новости координатор группы международных наблюдателей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков.По его словам, члены миссии наблюдателей Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии посетили 85 избирательных участков разных районов Москвы. "Мы не зафиксировали серьезных нарушений, которые бы повлияли на итоги голосования", - сказал Рачков.Голосование на думских и иных выборах в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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белоруссия, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:39 20.09.2021 (обновлено: 13:53 20.09.2021)
 

Парламентское собрание РФ и Белоруссии: замечаний к выборам в Госдуму нет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На выборах в Госдуму серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, не было, работа избирательных участков оценивается положительно, без принципиальных замечаний, заявил РИА Новости координатор группы международных наблюдателей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков.
По его словам, члены миссии наблюдателей Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии посетили 85 избирательных участков разных районов Москвы. "Мы не зафиксировали серьезных нарушений, которые бы повлияли на итоги голосования", - сказал Рачков.
"Я сам посетил очень много участков и очень тщательно разбирался в ситуации на участках, беседовал с национальными, местными наблюдателями. Мы очень положительно оцениваем то, что мы увидели на избирательных участках. У нас нет принципиальных замечаний", - подчеркнул он.
Голосование на думских и иных выборах в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 18:15Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Делегация Парламентского Собрания примет участие в наблюдении за выборами
 
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