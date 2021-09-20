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Парламентское собрание РФ и Белоруссии: замечаний к выборам в Госдуму нет
Парламентское собрание РФ и Белоруссии: замечаний к выборам в Госдуму нет - РИА Новости, 20.09.2021
Парламентское собрание РФ и Белоруссии: замечаний к выборам в Госдуму нет
На выборах в Госдуму серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, не было, работа избирательных участков оценивается положительно, без... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:39
2021-09-20T13:39
2021-09-20T13:53
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На выборах в Госдуму серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, не было, работа избирательных участков оценивается положительно, без принципиальных замечаний, заявил РИА Новости координатор группы международных наблюдателей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков.По его словам, члены миссии наблюдателей Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии посетили 85 избирательных участков разных районов Москвы. "Мы не зафиксировали серьезных нарушений, которые бы повлияли на итоги голосования", - сказал Рачков.Голосование на думских и иных выборах в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210914/delegatsiya-1750058949.html
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