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Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму выше, чем пять лет назад
Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму выше, чем пять лет назад - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму выше, чем пять лет назад
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что России предрекали низкую явку на выборах в Госдуму, но она выше, чем пять лет назад и, по предварительным... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:13
2021-09-20T17:13
2021-09-20T17:13
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что России предрекали низкую явку на выборах в Госдуму, но она выше, чем пять лет назад и, по предварительным данным, составляет 51,68%."Никто не ожидал, все нам предрекали низкую явку. Явка выше, чем пять лет назад – 51,68% - это пока предварительные итоги, поскольку еще осталось доли досчитать", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи.Памфилова отметила, что официальные результаты явки на выборах в Госдуму будут объявлены "не раньше пятницы"."Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам-регионам, …чтобы не торопились. Чистота этой кампании – она превыше всего", - заключила она.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, владимир путин, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму выше, чем пять лет назад
Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах в Госдуму выше, чем пять лет назад — 51,68 процента