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Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму выше, чем пять лет назад

Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму выше, чем пять лет назад - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму выше, чем пять лет назад

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что России предрекали низкую явку на выборах в Госдуму, но она выше, чем пять лет назад и, по предварительным... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:13

2021-09-20T17:13

2021-09-20T17:13

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что России предрекали низкую явку на выборах в Госдуму, но она выше, чем пять лет назад и, по предварительным данным, составляет 51,68%."Никто не ожидал, все нам предрекали низкую явку. Явка выше, чем пять лет назад – 51,68% - это пока предварительные итоги, поскольку еще осталось доли досчитать", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференцсвязи.Памфилова отметила, что официальные результаты явки на выборах в Госдуму будут объявлены "не раньше пятницы"."Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам-регионам, …чтобы не торопились. Чистота этой кампании – она превыше всего", - заключила она.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия