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Средняя явка на выборах в Москве составила 49,5 процента
Средняя явка на выборах в Москве составила 49,5 процента - РИА Новости, 20.09.2021
Средняя явка на выборах в Москве составила 49,5 процента
Средняя явка избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила 49,5% после обработки 99,81% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:51
2021-09-20T16:51
2021-09-20T16:52
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Средняя явка избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила 49,5% после обработки 99,81% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме."Средняя явка избирателей - 49,5%" - сообщили в комиссии.
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политика, москва, госдума рф, мосгоризбирком
16:51 20.09.2021 (обновлено: 16:52 20.09.2021)
Средняя явка на выборах в Москве составила 49,5 процента
Средняя явка на выборах депутатов Госдумы в Москве составила 49,5 процента