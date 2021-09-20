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Средняя явка на выборах в Москве составила 49,5 процента

Средняя явка на выборах в Москве составила 49,5 процента - РИА Новости, 20.09.2021

Средняя явка на выборах в Москве составила 49,5 процента

Средняя явка избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила 49,5% после обработки 99,81% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:51

2021-09-20T16:51

2021-09-20T16:52

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

мосгоризбирком

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Средняя явка избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила 49,5% после обработки 99,81% протоколов, сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме."Средняя явка избирателей - 49,5%" - сообщили в комиссии.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, мосгоризбирком