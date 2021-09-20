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Володин оценил уровень явки на выборах в Госдуму
Володин оценил уровень явки на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Володин оценил уровень явки на выборах в Госдуму
Уровень явки на выборах показал заинтересованность людей в повышении эффективности власти, это ко многому обязывает, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:45
2021-09-20T13:45
2021-09-20T13:45
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уровень явки на выборах показал заинтересованность людей в повышении эффективности власти, это ко многому обязывает, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Анализируя результаты, хочется в первую очередь сказать слова благодарности нашим гражданам за поддержку, за оказанное доверие, за то, что в непростых условиях пандемии пришли на избирательные участки. Уровень явки на выборах показал заинтересованность людей в повышении эффективности власти. Нас это ко многому обязывает. Постараемся сделать все, чтобы не разочаровать", - написал Володин в понедельник в своем Telegram-канале.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, выборы в государственную думу
Володин оценил уровень явки на выборах в Госдуму
Володин: уровень явки показал заинтересованность людей в повышении эффективности власти