https://ria.ru/20210920/vystavka-1751035624.html

В Нижегородском художественном музее открылась выставка русского авангарда

В Нижегородском художественном музее открылась выставка русского авангарда - РИА Новости, 20.09.2021

В Нижегородском художественном музее открылась выставка русского авангарда

Выставка "Кандинский, Малевич и "Русский авангард" открылась в здании Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) на площади Минина и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:06

2021-09-20T19:06

2021-09-20T19:06

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государственный русский музей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Выставка "Кандинский, Малевич и "Русский авангард" открылась в здании Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) на площади Минина и Пожарского, сообщает пресс-служба правительства региона.Выставка приурочена к 100-летию музейной коллекции авангарда, основная часть которой сформировалась в 1921 году. Эта коллекция хорошо известна не только в России, но и в мире. НГХМ является постоянным участником крупных российских проектов, посвященных этому направлению. Но за весь период своего существования нижегородская коллекция никогда не демонстрировалась в родном городе в полном объеме."Этот год стал прорывным для выставочного потенциала Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Флагманом изменений является Нижегородский государственный художественный музей. Многие нижегородцы и гости города уже посетили "Дом губернатора" в Кремле – основную площадку для экспонирования коллекций музея. И сегодня мы открываем выставку русского авангарда в полностью отреставрированном, включенном в состав Нижегородского государственного художественного музея выставочном комплексе", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Новая выставка – первая крупная тематическая выставка русского авангарда в Нижнем Новгороде. Она познакомит нижегородцев и гостей города с уникальной коллекцией, которая признана одной из лучших среди региональных музеев. В ее составе - более 50 произведений таких мастеров русского авангарда, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк и других.Наряду с нижегородской коллекцией выставка включает также около 40 работ из собраний пяти центральных и региональных музеев, с которыми НГХМ связывают партнерские отношения. Работы для выставки предоставлены Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан, Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, Самарским областным художественным музеем.

https://ria.ru/20210915/forum-1750217560.html

https://ria.ru/20210914/karta-1750038407.html

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общество, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, государственный русский музей, россия