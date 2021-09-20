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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ХМАО

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ХМАО - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ХМАО

Партия "Единая Россия" в Ханты-Мансийском автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 42,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:12

2021-09-20T19:12

2021-09-20T19:23

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Ханты-Мансийском автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 42,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком округа.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы."По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия – 42,33%, КПРФ – 17,74%, ЛДПР – 12,36%", - говорится в сообщении.По данным избиркома, Партия "Новые люди" набрала 6,39% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 5,78%, "Партия пенсионеров" – 4,03%, "Коммунисты России" - 1,82%, "РПСС" - 1,63%. Остальные партии, по информации избиркома, набрали менее одного процента голосов.

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, ханты-мансийский автономный округ