https://ria.ru/20210920/vybory-1751036497.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ХМАО
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ХМАО - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ХМАО
Партия "Единая Россия" в Ханты-Мансийском автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 42,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:12
2021-09-20T19:12
2021-09-20T19:23
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750960434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44125b6850f647a94951701f8b21b26a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" в Ханты-Мансийском автономном округе побеждает на выборах в Госдуму с 42,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком округа.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы."По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия – 42,33%, КПРФ – 17,74%, ЛДПР – 12,36%", - говорится в сообщении.По данным избиркома, Партия "Новые люди" набрала 6,39% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 5,78%, "Партия пенсионеров" – 4,03%, "Коммунисты России" - 1,82%, "РПСС" - 1,63%. Остальные партии, по информации избиркома, набрали менее одного процента голосов.
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750960434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98240e7772d828e3da9f34c1032cfa6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, ханты-мансийский автономный округ
19:12 20.09.2021 (обновлено: 19:23 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ХМАО
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в ХМАО с 42,33% голосов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости.
Партия "Единая Россия" в Ханты-Мансийском автономном округе
побеждает на выборах в Госдуму
с 42,33% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком округа.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним шли региональные и муниципальные выборы.
"По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: "Единая Россия – 42,33%, КПРФ – 17,74%, ЛДПР – 12,36%", - говорится в сообщении.
По данным избиркома, Партия "Новые люди" набрала 6,39% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 5,78%, "Партия пенсионеров" – 4,03%, "Коммунисты России" - 1,82%, "РПСС" - 1,63%. Остальные партии, по информации избиркома, набрали менее одного процента голосов.