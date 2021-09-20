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В ЦИК рассказали о попытках "партнеров" дискредитировать выборы в России

В ЦИК рассказали о попытках "партнеров" дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 20.09.2021

В ЦИК рассказали о попытках "партнеров" дискредитировать выборы в России

Раньше такого недружественного отношения к РФ не было, не было такого желания "партнеров" дискредитировать выборы, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:09

2021-09-20T17:09

2021-09-20T17:09

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Раньше такого недружественного отношения к РФ не было, не было такого желания "партнеров" дискредитировать выборы, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Не было таких кибератак, не было кибервойн, не было информационных войн, не было такого недружественного отношения к России, которое предполагало желание очень многих наших так называемых партнеров эти выборы дискредитировать", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия