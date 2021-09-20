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В ЦИК рассказали о попытках "партнеров" дискредитировать выборы в России
В ЦИК рассказали о попытках "партнеров" дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 20.09.2021
В ЦИК рассказали о попытках "партнеров" дискредитировать выборы в России
Раньше такого недружественного отношения к РФ не было, не было такого желания "партнеров" дискредитировать выборы, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:09
2021-09-20T17:09
2021-09-20T17:09
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Раньше такого недружественного отношения к РФ не было, не было такого желания "партнеров" дискредитировать выборы, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Не было таких кибератак, не было кибервойн, не было информационных войн, не было такого недружественного отношения к России, которое предполагало желание очень многих наших так называемых партнеров эти выборы дискредитировать", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, владимир путин, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
В ЦИК рассказали о попытках "партнеров" дискредитировать выборы в России
Глава ЦИК Памфилова: раньше такого желания "партнеров" дискредитировать выборы не было