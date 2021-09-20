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Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию во время выборов
Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию во время выборов - РИА Новости, 20.09.2021
Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию во время выборов
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию, о которой говорит явка на выборах. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:02
2021-09-20T17:02
2021-09-20T17:19
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
госдума рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию, о которой говорит явка на выборах."Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России, поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.По его словам, явка говорит о том, что россияне ответственно подходят к формированию Госдумы, от работы которой зависит стабильность страны.
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РИА Новости
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политика, владимир путин, госдума рф, элла памфилова, россия
17:02 20.09.2021 (обновлено: 17:19 20.09.2021)
Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию во время выборов
Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию во время выборов