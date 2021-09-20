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Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию во время выборов

Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию во время выборов - РИА Новости, 20.09.2021

Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию во время выборов

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию, о которой говорит явка на выборах. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:02

2021-09-20T17:02

2021-09-20T17:19

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию, о которой говорит явка на выборах."Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России, поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.По его словам, явка говорит о том, что россияне ответственно подходят к формированию Госдумы, от работы которой зависит стабильность страны.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, элла памфилова, россия