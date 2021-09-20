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Крым от "Единой России" в Госдуме представят пять депутатов
Крым от "Единой России" в Госдуме представят пять депутатов - РИА Новости, 20.09.2021
Крым от "Единой России" в Госдуме представят пять депутатов
Республику Крым от партии "Единая Россия" в Госдуме РФ нового созыва будут представлять пять человек, сообщил глава крымского парламента, секретарь... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:12
2021-09-20T16:12
2021-09-20T16:12
выборы в государственную думу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Республику Крым от партии "Единая Россия" в Госдуме РФ нового созыва будут представлять пять человек, сообщил глава крымского парламента, секретарь регионального отделения партии Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" набрала в Крыму на выборах в Госдуму 63,33% голосов, а ее кандидаты победили по всем трем одномандатным избирательным округам."Можно сказать, что по списку проходят два человека: Шеремет Михаил Сергеевич и Ивлев Леонид Григорьевич", - сказал Константинов журналистам.Всего, по его словам, в Госдуме от ЕР будет пять представителей Республики Крым, из которых трое – победители по одномандатным округам: Алексей Черняк, Константин Бахарев и Леонид Бабашов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, республика крым, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
Крым от "Единой России" в Госдуме представят пять депутатов
Константинов: Крым от "Единой России" в ГД нового созыва представят пять депутатов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости.
Республику Крым
от партии "Единая Россия
" в Госдуме
РФ нового созыва будут представлять пять человек, сообщил глава крымского парламента, секретарь регионального отделения партии Владимир Константинов
.
Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" набрала в Крыму на выборах в Госдуму 63,33% голосов, а ее кандидаты победили по всем трем одномандатным избирательным округам.
"Можно сказать, что по списку проходят два человека: Шеремет Михаил Сергеевич и Ивлев Леонид Григорьевич", - сказал Константинов журналистам.
Всего, по его словам, в Госдуме от ЕР будет пять представителей Республики Крым, из которых трое – победители по одномандатным округам: Алексей Черняк, Константин Бахарев и Леонид Бабашов.