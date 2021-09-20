https://ria.ru/20210920/vybory-1750998117.html

Крым от "Единой России" в Госдуме представят пять депутатов

Крым от "Единой России" в Госдуме представят пять депутатов - РИА Новости, 20.09.2021

Крым от "Единой России" в Госдуме представят пять депутатов

Республику Крым от партии "Единая Россия" в Госдуме РФ нового созыва будут представлять пять человек, сообщил глава крымского парламента, секретарь... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:12

2021-09-20T16:12

2021-09-20T16:12

выборы в государственную думу

политика

республика крым

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750791484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7872cdcf6109e8af6d49b693e29a192.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Республику Крым от партии "Единая Россия" в Госдуме РФ нового созыва будут представлять пять человек, сообщил глава крымского парламента, секретарь регионального отделения партии Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" набрала в Крыму на выборах в Госдуму 63,33% голосов, а ее кандидаты победили по всем трем одномандатным избирательным округам."Можно сказать, что по списку проходят два человека: Шеремет Михаил Сергеевич и Ивлев Леонид Григорьевич", - сказал Константинов журналистам.Всего, по его словам, в Госдуме от ЕР будет пять представителей Республики Крым, из которых трое – победители по одномандатным округам: Алексей Черняк, Константин Бахарев и Леонид Бабашов.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика крым, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу