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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750984493.html
Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов
Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов - РИА Новости, 20.09.2021
Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:07
2021-09-20T15:28
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены."Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их", - сказала она на заседании Центризбиркома.Памфилова подчеркнула, что если выявляются нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы."Это залог нашей репутации", - пояснила она.
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политика
15:07 20.09.2021 (обновлено: 15:28 20.09.2021)
 
Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов

Глава ЦИК Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены.
"Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их", - сказала она на заседании Центризбиркома.
Антон Шипулин - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 15:08Выборы в Государственную думу
Шипулин победил на выборах в одномандатном округе в Свердловской области
Памфилова подчеркнула, что если выявляются нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы.
"Это залог нашей репутации", - пояснила она.
 
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