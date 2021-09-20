https://ria.ru/20210920/vybory-1750984493.html

Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов

Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:07

2021-09-20T15:07

2021-09-20T15:28

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не торопиться с подведением итогов выборов, подчеркнув, что все жалобы должны быть рассмотрены."Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их", - сказала она на заседании Центризбиркома.Памфилова подчеркнула, что если выявляются нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы."Это залог нашей репутации", - пояснила она.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750984819.html

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