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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края

"Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Алтайского края с 34,33% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:54

2021-09-20T14:54

2021-09-20T15:00

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Алтайского края с 34,33% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ.КПРФ набирает 24,02%, "Справедливая Россия - За правду" - 13,68%, "Коммунисты России" - 12,09%, ЛДПР - 10,72%, "Яблоко" - 1,71%.

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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