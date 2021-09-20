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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края
"Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Алтайского края с 34,33% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:54
2021-09-20T14:54
2021-09-20T15:00
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политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Алтайского края с 34,33% после обработки 100% протоколов, свидетельствую данные ЦИК РФ.КПРФ набирает 24,02%, "Справедливая Россия - За правду" - 13,68%, "Коммунисты России" - 12,09%, ЛДПР - 10,72%, "Яблоко" - 1,71%.
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политика, алтайский край, единая россия, цик рф, россия
14:54 20.09.2021 (обновлено: 15:00 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Алтайского края с 34,33% голосов