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"Единая Россия" победила на выборах в Севастополе
"Единая Россия" победила на выборах в Севастополе - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Севастополе
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Севастополе с 56,45% голосов, сообщила глава горизбиркома Нина Фаустова после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:49
2021-09-20T14:49
2021-09-20T14:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Севастополе с 56,45% голосов, сообщила глава горизбиркома Нина Фаустова после обработки 100% протоколов."Единая Россия" (получает) 56,45% голосов по федеральному округу", - сказала Фаустова журналистам.В одномандатном избирательном округе Севастополя победу также одержала кандидат от ЕР Татьяна Лобач с результатом 53,37%, добавила она.Явка на выборах составила 49,26%, сообщила глава избиркома. Это почти на 4% больше, чем на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году.С 17 по 19 сентября в Севастополе проходили выборы депутатов Госдумы России, довыборы депутата заксобрания и представителей органов власти ряда муниципальных образований.
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политика, севастополь, единая россия, госдума рф, россия
"Единая Россия" победила на выборах в Севастополе
"Единая Россия" победила на выборах в Севастополе, набрав 56,45 процента голосов