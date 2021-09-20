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"Единая Россия" победила на выборах в Севастополе

"Единая Россия" победила на выборах в Севастополе - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Севастополе

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Севастополе с 56,45% голосов, сообщила глава горизбиркома Нина Фаустова после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:49

2021-09-20T14:49

2021-09-20T14:49

выборы в государственную думу

политика

севастополь

единая россия

госдума рф

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Севастополе с 56,45% голосов, сообщила глава горизбиркома Нина Фаустова после обработки 100% протоколов."Единая Россия" (получает) 56,45% голосов по федеральному округу", - сказала Фаустова журналистам.В одномандатном избирательном округе Севастополя победу также одержала кандидат от ЕР Татьяна Лобач с результатом 53,37%, добавила она.Явка на выборах составила 49,26%, сообщила глава избиркома. Это почти на 4% больше, чем на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году.С 17 по 19 сентября в Севастополе проходили выборы депутатов Госдумы России, довыборы депутата заксобрания и представителей органов власти ряда муниципальных образований.

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, единая россия, госдума рф, россия