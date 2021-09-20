https://ria.ru/20210920/vybory-1750975955.html

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах в Госдуму

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах в Государственную думу. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:31

2021-09-20T14:31

2021-09-20T14:31

выборы в государственную думу

политика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах в Государственную думу."Спасибо москвичам за поддержку. Завершились выборы в Государственную думу. Важнейшие выборы, которые определят стратегию развития нашей страны на ближайшие пять лет. Москвичи проявили очень высокую активность — около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию", - написал мэр в своем блоге.По его словам, итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители Москвы. Он подчеркнул, что проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, "чьими бы сторонниками они ни высказывались"."Спасибо огромному отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750975752.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, сергей собянин