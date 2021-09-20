https://ria.ru/20210920/vybory-1750975955.html
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах в Госдуму
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах в Госдуму
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах в Государственную думу. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:31
2021-09-20T14:31
2021-09-20T14:31
выборы в государственную думу
политика
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750712159_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_c1bed18eb0b48605697cedab67c307a7.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах в Государственную думу."Спасибо москвичам за поддержку. Завершились выборы в Государственную думу. Важнейшие выборы, которые определят стратегию развития нашей страны на ближайшие пять лет. Москвичи проявили очень высокую активность — около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию", - написал мэр в своем блоге.По его словам, итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители Москвы. Он подчеркнул, что проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, "чьими бы сторонниками они ни высказывались"."Спасибо огромному отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750975752.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750712159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b88a3c7e1d1bee00bc11dfc8cfd2b8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, сергей собянин
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах в Госдуму
Мэр Москвы Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах в Госдуму