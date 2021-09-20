https://ria.ru/20210920/vybory-1750962284.html

Миронов назвал выборы в Госдуму абсолютно легитимными

Миронов назвал выборы в Госдуму абсолютно легитимными - РИА Новости, 20.09.2021

Миронов назвал выборы в Госдуму абсолютно легитимными

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал выборы в Госдуму в целом по России абсолютно легитимными. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:36

2021-09-20T13:36

2021-09-20T14:16

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

сергей миронов

россия

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738724281_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19d1f3fafc5f3e759ed3792b09c14fdc.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал выборы в Госдуму в целом по России абсолютно легитимными."Не надо подыгрывать тем, кто очень хочет, чтобы у нас были выборы нелегитимными. В целом по всей стране абсолютно легитимные выборы", - сказал Миронов на пресс-конференции.Однако парламентарий указал на наличие претензий к голосованию в Башкирии. "Я не исключаю, что мы в конечном итоге не признаем там выборов. Вот по двум одномандатникам. Нарушения были, конечно", - уточнил он.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду"