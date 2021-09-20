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Миронов назвал выборы в Госдуму абсолютно легитимными
Миронов назвал выборы в Госдуму абсолютно легитимными - РИА Новости, 20.09.2021
Миронов назвал выборы в Госдуму абсолютно легитимными
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал выборы в Госдуму в целом по России абсолютно легитимными. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:36
2021-09-20T13:36
2021-09-20T14:16
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
сергей миронов
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов назвал выборы в Госдуму в целом по России абсолютно легитимными."Не надо подыгрывать тем, кто очень хочет, чтобы у нас были выборы нелегитимными. В целом по всей стране абсолютно легитимные выборы", - сказал Миронов на пресс-конференции.Однако парламентарий указал на наличие претензий к голосованию в Башкирии. "Я не исключаю, что мы в конечном итоге не признаем там выборов. Вот по двум одномандатникам. Нарушения были, конечно", - уточнил он.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, госдума рф, сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду"
13:36 20.09.2021 (обновлено: 14:16 20.09.2021)
Миронов назвал выборы в Госдуму абсолютно легитимными
Лидер "СР — За правду" Миронов назвал выборы в Госдуму в целом абсолютно легитимными