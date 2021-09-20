https://ria.ru/20210920/vybory-1750962183.html
"Единая Россия" победила на выборах в собрание депутатов Псковской области
"Единая Россия" победила на выборах в собрание депутатов Псковской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в собрание депутатов Псковской области
Партия "Единая Россия" с 39,61% побеждает на выборах в собрание депутатов Псковской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:35
2021-09-20T13:35
2021-09-20T13:51
выборы в государственную думу
политика
псковская область
единая россия
яблоко
коммунисты россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750864622_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_36617e53e7ea78ce50d7772b1eb9bd27.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 39,61% побеждает на выборах в собрание депутатов Псковской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 39,61%, КПРФ - 20,74%, СРЗП - 9,09%, ЛДПР - 8,9%, "Новые люди" - 6,22%, "Яблоко" - 6,2%, Партия пенсионеров - 3,68%, "Коммунисты России" - 1,9%, "Родина" - 1,19%.
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750864622_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_4146f19747c164da76e11961ca78b0ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, псковская область, единая россия, яблоко, коммунисты россии
13:35 20.09.2021 (обновлено: 13:51 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в собрание депутатов Псковской области
ЕР победила на выборах в собрание депутатов Псковской области, набрав 39,61% голосов