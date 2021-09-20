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"Единая Россия" победила на выборах в собрание депутатов Псковской области

"Единая Россия" победила на выборах в собрание депутатов Псковской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в собрание депутатов Псковской области

Партия "Единая Россия" с 39,61% побеждает на выборах в собрание депутатов Псковской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:35

2021-09-20T13:35

2021-09-20T13:51

выборы в государственную думу

политика

псковская область

единая россия

яблоко

коммунисты россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 39,61% побеждает на выборах в собрание депутатов Псковской области после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 39,61%, КПРФ - 20,74%, СРЗП - 9,09%, ЛДПР - 8,9%, "Новые люди" - 6,22%, "Яблоко" - 6,2%, Партия пенсионеров - 3,68%, "Коммунисты России" - 1,9%, "Родина" - 1,19%.

псковская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, псковская область, единая россия, яблоко, коммунисты россии