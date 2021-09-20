https://ria.ru/20210920/vybory-1750952672.html

Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве

Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве

Самовыдвиженец Анатолий Вассерман лидирует в Преображенском округе Москвы с 33,68% после обработки 99,6% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:06

2021-09-20T13:06

2021-09-20T13:24

выборы в государственную думу

политика

анатолий вассерман

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман лидирует в Преображенском округе Москвы с 33,68% после обработки 99,6% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК России.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, самовыдвиженец Анатолий Вассерман лидирует в Преображенском округе Москвы с 33,68% после обработки 99,6% бюллетеней, на втором месте - кандидат от "КПРФ" Сергей Обухов - 24,15%, на третьем - кандидат от партии "Яблоко" Алена Попова - 6,92%.

https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, анатолий вассерман, москва, выборы в государственную думу