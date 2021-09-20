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Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве
Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве - РИА Новости, 20.09.2021
Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве
Самовыдвиженец Анатолий Вассерман лидирует в Преображенском округе Москвы с 33,68% после обработки 99,6% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:06
2021-09-20T13:06
2021-09-20T13:24
выборы в государственную думу
политика
анатолий вассерман
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман лидирует в Преображенском округе Москвы с 33,68% после обработки 99,6% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК России.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, самовыдвиженец Анатолий Вассерман лидирует в Преображенском округе Москвы с 33,68% после обработки 99,6% бюллетеней, на втором месте - кандидат от "КПРФ" Сергей Обухов - 24,15%, на третьем - кандидат от партии "Яблоко" Алена Попова - 6,92%.
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политика, анатолий вассерман, москва, выборы в государственную думу
13:06 20.09.2021 (обновлено: 13:24 20.09.2021)
Вассерман лидирует на выборах в Госдуму в Москве
Анатолий Вассерман лидирует в Преображенском округе Москвы на выборах в Госдуму