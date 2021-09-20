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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750951341.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Вологодской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Вологодской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Вологодской области
"Единая Россия" побеждает с 35,59% голосов на выборах в законодательное собрание Вологодской области после обработки 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:59
2021-09-20T13:06
выборы в государственную думу
политика
вологодская область
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 35,59% голосов на выборах в законодательное собрание Вологодской области после обработки 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Единая Россия" набирает 35,59%, КПРФ – 24,35%, ЛДПР – 14,54%, "Справедливая Россия - За правду" – 12,40%, Партия пенсионеров – 8,21%", - сказала собеседница агентства.Явка избирателей на выборах в законодательное собрание региона составила 44,74%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Жители региона выбирали депутатов Государственной думы, депутатов законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах принимали участие в выборах глав и депутатов советов городских и сельских поселений.
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политика, вологодская область, единая россия
12:59 20.09.2021 (обновлено: 13:06 20.09.2021)
 
"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Вологодской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Вологодской области с 35,59%

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 35,59% голосов на выборах в законодательное собрание Вологодской области после обработки 100% бюллетеней, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
"Единая Россия" набирает 35,59%, КПРФ – 24,35%, ЛДПР – 14,54%, "Справедливая Россия - За правду" – 12,40%, Партия пенсионеров – 8,21%", - сказала собеседница агентства.
Журналист и телеведущий Евгений Попов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 12:45Выборы в Государственную думу
Попов побеждает на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве
Явка избирателей на выборах в законодательное собрание региона составила 44,74%.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Жители региона выбирали депутатов Государственной думы, депутатов законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах принимали участие в выборах глав и депутатов советов городских и сельских поселений.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВологодская областьЕдиная Россия
 
 
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