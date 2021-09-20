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"Единая Россия" победила на выборах в Красноярском крае
"Единая Россия" победила на выборах в Красноярском крае - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Красноярском крае
Политическая партия "Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,62% голосов после обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:58
2021-09-20T12:58
2021-09-20T13:10
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
единая россия
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,62% голосов после обработки 100% протоколов избирателей, сообщили журналистам в краевом избиркоме."Избирательная комиссия края получила 100% протоколов с результатами голосования на выборах в Госдуму. "Единая Россия" - 34,64 %, КПРФ - 22,88% , ЛДПР - 13,68%, "Новые люди" - 7,84%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,14%",- сообщили в избиркоме.Остальные партии не преодолели рубеж в 5%.В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.
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РИА Новости
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политика, красноярский край, единая россия, госдума рф
12:58 20.09.2021 (обновлено: 13:10 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Красноярском крае
"Единая Россия" победила на выборах в Красноярском крае, набрав 34,62 процента голосов