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"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму

"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Томской области с 33,2% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:58

2021-09-20T12:58

2021-09-20T13:04

выборы в государственную думу

политика

томская область

единая россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Томской области с 33,2% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 33,21%, КПРФ - 24,42%, ЛДПР - 12,63%, "Справедливая Россия - За правду" - 11,01%, партия "Новые люди" - 10,19%, партия "Яблоко" - 3,14%, Партия роста - 2,17%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

томская область

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2021

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политика, томская область, единая россия