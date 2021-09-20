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"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму
"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Томской области с 33,2% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:58
2021-09-20T12:58
2021-09-20T13:04
выборы в государственную думу
политика
томская область
единая россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательную думу Томской области с 33,2% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набирает 33,21%, КПРФ - 24,42%, ЛДПР - 12,63%, "Справедливая Россия - За правду" - 11,01%, партия "Новые люди" - 10,19%, партия "Яблоко" - 3,14%, Партия роста - 2,17%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
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политика, томская область, единая россия
12:58 20.09.2021 (обновлено: 13:04 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Томскую облдуму
"Единая Россия побеждает на выборах в Томскую облдуму с 33,21%