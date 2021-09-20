https://ria.ru/20210920/vybory-1750944703.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Карелии

"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Карелии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" побеждает на выборах в заксобрание Карелии

"Единая Россия" побеждает с 28,96% на выборах в законодательное собрание Карелии после обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:34

2021-09-20T12:34

2021-09-20T12:42

выборы в государственную думу

политика

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает с 28,96% на выборах в законодательное собрание Карелии после обработки 100% бюллетеней, сообщает ЦИК республики."По результатам обработки 100% бюллетеней в Карелии в выборах приняли участие 39,72% избирателей. На выборах депутатов законодательного собрания Республики Карелия седьмого созыва по единому избирательному округу: "Единая Россия" – 28,96%, КПРФ - 16,91%, "Справедливая Россия – За правду" – 12,81%, ЛДПР – 9,86%, "Яблоко" – 8,54%, "Новые люди" – 6,35%, Партия пенсионеров – 5,6%, "Зеленая альтернатива" – 2,62%, Партия роста - 1,64%, РПСС - 1,73%, "Родина" - 1,02%", - сообщает ЦИК Карелии в своем Telegram-канале.В Карелии прошли выборы в Госдуму и законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование проходило с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210920/zdunov-1750945478.html

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политика, единая россия